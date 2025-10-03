Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

El dirigente liberal sostuvo que recién en enero de 2020 firmó un contrato con la minera, ya dedicado nuevamente a su rol como consultor económico. “A principios de febrero de ese año recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los 200 mil dólares se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente, porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo”, concluyó.