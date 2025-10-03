Secciones
Seguridad

Facundo Ale se entregó a la Justicia en la frontera con Santiago del Estero tras un acuerdo de garantías

La entrega se realizó sin incidentes y, según su abogado, Facundo Ale no presentaba heridas.

ESTABA PRÓFUGO. Facundo Ale es investigado por su presunta participación en un tiroteo en Tafí Viejo. ESTABA PRÓFUGO. Facundo Ale es investigado por su presunta participación en un tiroteo en Tafí Viejo. CAPTURA DE VIDEO
Hace 35 Min

Facundo Ale, buscado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido tras una fiesta en Tafí Viejo, se entregó voluntariamente a las autoridades en un cañaveral, ubicado en el límite provincial con Santiago del Estero. 

La detención se produjo tras negociaciones entre su padre, Ángel "El Mono" Ale, y la Policía, quienes acordaron garantías de seguridad para el detenido y su familia.

La entrega se realizó sin incidentes y, según su abogado, Facundo Ale no presentaba heridas. Previamente, la Fiscalía había ofrecido una recompensa de $15 millones por cualquier información que condujera hasta su paradero.

En tanto que Ángel "El Mono" Ale había solicitado públicamente en la mañana que se garantizara la seguridad de su hijo durante la entrega, una petición que fue atendida por las autoridades. La solicitud de garantías se fundamentó en la conocida rivalidad entre la familia Ale y el grupo "Los Gardelitos".

El caso se encuentra ahora en manos del juzgado competente, que deberá definir los siguientes pasos procesales y continuar la investigación sobre el incidente en Tafí Viejo.

Temas TucumánTafí ViejoPolicía de TucumánAdolfo Angel "El Mono" AleFacundo Ale
