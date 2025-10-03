Secciones
Seguridad

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

"¿Cómo quieren que lo entregue si no me garantizan su seguridad?", dijo el hombre. Negó que se trate de una disputa de barras bravas

Hace 1 Hs

En medio de la investigación por el violento tiroteo ocurrido hace dos semanas a la salida de una fiesta en Tafí Viejo, Ángel “Mono” Ale rompió el silencio y defendió públicamente a su hijo, Juan Facundo Ale, buscado por la Justicia.

“Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”, afirmó a LA GACETA. Sostuvo, además, que el joven “no hizo más que defenderse”. Según su versión, Facundo había salido de su casa para buscar a unos amigos para ir a un "after". En el salón donde se hacía la fiesta, fue atacado a tiros por -según dijo- Jorge González y otras tres personas. “Facundo se defendió porque lo estaban agrediendo. No disparó primero. Hay videos y testigos que lo confirman”, remarcó.

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El referente del clan Ale insistió en que su hijo es víctima de una persecución. “Los Gardelitos han amenazado con matarlo en cualquier penal donde lo lleven. ¿Cómo quieren que lo entregue si no me garantizan su seguridad? Yo pido que lo revise un médico forense y que lo alojen en un lugar donde no corra riesgo su vida”, explicó.

captura de video captura de video

Respecto de las tensiones que rodean el caso, Ale negó que se trate de una disputa de barras bravas. “Eso es mentira. Los Gardelitos fueron siempre hinchas de Atlético. Ellos hace 40 años me quieren matar a mí. Esto no tiene nada que ver con San Martín. Lo usan a mi hijo para atacarme a mí”, afirmó con vehemencia.

El “Mono” también apuntó contra los medios y contra la Justicia: “Ya presentamos un testimonio clave que demuestra que Facundo solo se defendió, pero el fiscal no lo llamó a declarar. Hay impunidad para algunos, mientras a nosotros nos persiguen”.

Finalmente, anunció que pedirá una conferencia de prensa para mostrar “todas las amenazas y las armas con las que fueron agredidos” y volvió a remarcar que su hijo es inocente: “Lo que pasó fue una legítima defensa. Si lo buscan a él, en realidad es porque quieren llegar a mí”.

Temas Tafí ViejoAdolfo Angel "El Mono" AleLos GardelitosViolenciaFacundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
3

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
4

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
5

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
6

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Más Noticias
Matías Ozorio, presunto cómplice en el triple femicidio de Florencio Varela, ya está en Argentina

Matías Ozorio, presunto cómplice en el triple femicidio de Florencio Varela, ya está en Argentina

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Comentarios