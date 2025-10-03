El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

En medio de la investigación por el violento tiroteo ocurrido hace dos semanas a la salida de una fiesta en Tafí Viejo, Ángel “Mono” Ale rompió el silencio y defendió públicamente a su hijo, Juan Facundo Ale, buscado por la Justicia.
“Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”, afirmó a LA GACETA. Sostuvo, además, que el joven “no hizo más que defenderse”. Según su versión, Facundo había salido de su casa para buscar a unos amigos para ir a un "after". En el salón donde se hacía la fiesta, fue atacado a tiros por -según dijo- Jorge González y otras tres personas. “Facundo se defendió porque lo estaban agrediendo. No disparó primero. Hay videos y testigos que lo confirman”, remarcó.
El referente del clan Ale insistió en que su hijo es víctima de una persecución. “Los Gardelitos han amenazado con matarlo en cualquier penal donde lo lleven. ¿Cómo quieren que lo entregue si no me garantizan su seguridad? Yo pido que lo revise un médico forense y que lo alojen en un lugar donde no corra riesgo su vida”, explicó.
Respecto de las tensiones que rodean el caso, Ale negó que se trate de una disputa de barras bravas. “Eso es mentira. Los Gardelitos fueron siempre hinchas de Atlético. Ellos hace 40 años me quieren matar a mí. Esto no tiene nada que ver con San Martín. Lo usan a mi hijo para atacarme a mí”, afirmó con vehemencia.
El “Mono” también apuntó contra los medios y contra la Justicia: “Ya presentamos un testimonio clave que demuestra que Facundo solo se defendió, pero el fiscal no lo llamó a declarar. Hay impunidad para algunos, mientras a nosotros nos persiguen”.
Finalmente, anunció que pedirá una conferencia de prensa para mostrar “todas las amenazas y las armas con las que fueron agredidos” y volvió a remarcar que su hijo es inocente: “Lo que pasó fue una legítima defensa. Si lo buscan a él, en realidad es porque quieren llegar a mí”.