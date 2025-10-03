Video: así rescataron a lo perros que quedaron abandonados en la casa del triple crimen de Florencio Varela

El rescate se concretó gracias a la perseverancia de la fundación Planeta Vivo. Su director, Fernando Pieroni, explicó que, al ver a los animales "en medio de todo el caos", tuvieron que iniciar gestiones con abogados y llamar a la Policía y la Fiscalía, las cuales no dieron "ninguna respuesta concreta" al principio. Finalmente, las autoridades cedieron, permitiendo a la ONG y autorizaron "retirarlos para darles la vida que merecen".