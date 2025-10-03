Secciones
Video: así rescataron a lo perros que quedaron abandonados en la casa del triple crimen de Florencio Varela

La fundación Planeta Vivo logró retirar a los animales tras hablar con los dueños y hoy están bajo atención veterinaria y cuidados especiales.

Hace 2 Hs

Mientras el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi sigue en el centro de la escena en Florencio Varela, los focos se corrieron por un momento hacia Pantera y León, los dos perros que fueron rescatados de la casa donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.

El rescate se concretó gracias a la perseverancia de la fundación Planeta Vivo. Su director, Fernando Pieroni, explicó que, al ver a los animales "en medio de todo el caos", tuvieron que iniciar gestiones con abogados y llamar a la Policía y la Fiscalía, las cuales no dieron "ninguna respuesta concreta" al principio. Finalmente, las autoridades cedieron, permitiendo a la ONG y autorizaron "retirarlos para darles la vida que merecen".

El estado de los protagonistas del rescate era deplorable: Pieroni detalló que estaban "llenos de garrapatas y de pulgas" y sucios, con un evidente descuido. Puntualmente, León presentaba "rastas en todo su pelo", una condición que el director de la fundación interpretó como una "clara señal de abandono".

Rescatados y en adopción: buscan una familia para los perros abandonados en la casa del triple crimen

Tras el rescate, la ONG explicó que ya abrió las inscripciones para que los perros tengan una familia que los cuide. “Me encantaría que vayan los dos juntos, porque han estado siempre acompañados. Pero sabemos que eso es muy difícil”, expresó Pieroni.

En ese sentido, explicó que buscan a “familias responsables, que le den el tiempo, el amor y el cariño que ellos necesitan. Que tengan tiempo para poder sacarlos a pasear, para que empiecen a conocer lo que es el exterior, porque no nos olvidemos que estaban encerrados en una casa”, explicó el proteccionista.

“Sería importantísimo y necesario que la Justicia, la Policía o autoridades responsables empiecen a contar con fundaciones y ONGs para que nos hagamos cargo de este tipo de cuestiones. Porque claramente no hay que olvidarse que cuando se cierra una puerta de una casa, lo que queda dentro encerrado son vidas”, finalizó.

