Matías Ozorio, presunto cómplice en el triple femicidio de Florencio Varela, ya está en Argentina

En un dramático giro para la investigación del brutal asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, Matías Ozorio, señalado como pieza clave en el plan que terminó con la vida de las tres jóvenes, fue trasladado a Buenos Aires bajo fuerte custodia. El avión de la Fuerza Aérea Argentina que lo trajo desde Lima aterrizó en El Palomar cerca de la medianoche, poniendo fin a una intensa búsqueda internacional.