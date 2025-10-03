Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Resonaron en el recinto el caso Vélez y reproches al MPF

Uno de los pasajes más tensos de la sesión de ayer se dio cuando el legislador bancario Hugo Ledesma lanzó duros cuestionamientos por las novedades que surgieron del caso Vélez. Reprochó el accionar de funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), principalmente del ministro Edmundo Jiménez, y repudió la denuncia en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, la denunciante y su padre, las testigos y otras dos personas, así cómo un intento de allanamiento al medio de prensa Enterate. “Es un apriete armado desde la cabeza del MPF”, disparó ante la presencia de mujeres de la Asociación Bancaria y de colectivos feministas que se manifestaron en el palacio espejado.