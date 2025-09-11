Narcomenudeo en Tucumán: detuvieron a una mujer que llevaba cocaína oculta en un cochecito de bebé

Una persecución a pie terminó con el descubrimiento de cocaína oculta en un cochecito de bebé durante un operativo policial realizado ayer en la calle Pueyrredón al 800. La intervención, que derivó de una investigación por un robo ocurrido días atrás, desató una presunta causa de narcomenudeo.
Según detalló el subcomisario Oscar Llanos, segundo jefe de la División Robos y Hurtos, la investigación se inició tras el robo de un bolso con dinero y documentación a una mujer en Lavalle al 800. Las pesquisas permitieron individualizar a los presuntos autores del robo y obtener órdenes de allanamiento.
El operativo buscaba la detención de uno de los sospechosos del robo. Sin embargo, la atención de los efectivos se centró en tres mujeres que, al ver la presencia policial, intentaron huir con un cochecito de bebé.
Una mochila con 55 dosis
"Estas personas al ver la presencia policial emprendieron la huida con un coche de bebé, lo que nos llamó la atención por lo que rápidamente iniciamos una persecución a pie," explicó Llanos.
Tras darles alcance, la requisa reveló que una de las mujeres portaba 12 envoltorios con una sustancia blanquecina. "En el coche había una mochila con un monedero que tenía de 55 dosis más y billetes de baja denominación, por lo que se presume que nos podríamos estar ante el delito de Narcomenudeo", precisó Llanos.
Las pruebas de campo realizadas por la Dirección Drogas Peligrosas Capital confirmaron que la sustancia era cocaína y se ordenó la aprehensión de una de las mujeres. El subcomisario Llanos informó que están a la espera de los antecedentes de la detenida, pero confirmó que la vivienda ya había sido allanada previamente por el delito de robo. Además, no se descartaron nuevas detenciones vinculadas a la causa de origen.