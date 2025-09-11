Narcomenudeo en Tucumán: detuvieron a una mujer que llevaba cocaína oculta en un cochecito de bebé

Las pruebas de campo realizadas por la Dirección Drogas Peligrosas Capital confirmaron que la sustancia era cocaína y se ordenó la aprehensión de una de las mujeres. El subcomisario Llanos informó que están a la espera de los antecedentes de la detenida, pero confirmó que la vivienda ya había sido allanada previamente por el delito de robo. Además, no se descartaron nuevas detenciones vinculadas a la causa de origen.