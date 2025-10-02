La drástica decisión de Ludovica Squirru tras la polémica por la presentación de su libro en el Planetario

El gobierno porteño había alquilado las instalaciones del emblemático edificio a la editorial, como hace con otras instalaciones públicas. Las críticas apuntaban al hecho de que la presentación de un libro de astrología, considerada una pseudociencia, se iba a hacer en un espacio dedicado a la difusión de la ciencia. “Es un error y un horror”, posteó en X el exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.