La drástica decisión de Ludovica Squirru tras la polémica por la presentación de su libro en el Planetario

Estaba anunciado para este sábado el lanzamiento del Horóscopo Chino en el emblemático espacio pero la Asociación Argentina de Astronomía se opuso.

Hace 2 Hs

La famosa astróloga Ludovica Squirru tenia programado presentar su nuevo libro Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego junto al grupo Penguin Random House el próximo sábado en el Planetario Galileo Galilei pero la comunidad científica puso el grito en el cielo. La Asociación Argentina de Astronomía (AAA) había solicitado a la ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes que cancelara el evento de astrología. Frente a esta polémica, la escritora tomó una drástica decisión que quizás decepcione a sus seguidores.

El gobierno porteño había alquilado las instalaciones del emblemático edificio a la editorial, como hace con otras instalaciones públicas. Las críticas apuntaban al hecho de que la presentación de un libro de astrología, considerada una pseudociencia, se iba a hacer en un espacio dedicado a la difusión de la ciencia. “Es un error y un horror”, posteó en X el exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.

Según publicó La Nación, tanto la astróloga como la editorial decidieron suspender el evento. La cancelación del lanzamiento será anunciada en las cuentas de redes sociales de PRH y Squirru. En la carta pública, la presidenta de la AAA criticaba, en duros términos, la iniciativa avalada por el Ministerio de Cultura porteño y exigía la “cancelación inmediata”.

La presidenta de la institución, Mariana Orellana, consideró la decisión “un agravio a la comunidad científica y educativa [...], un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias [...] y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

