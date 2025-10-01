Secciones
La Asociación Argentina de Astronomía busca impedir que Ludovica Squirru presente su libro "Horóscopo chino 2026" en el Planetario Galileo Galilei

En una carta firmada por su presidenta, la entidad manifestó su “enorme preocupación y categórico rechazo” a la realización de esta actividad en uno de los principales espacios de divulgación científica del país.

La Asociación Argentina de Astronomía (AAA) solicitó a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, la cancelación del evento de astrología programado para el próximo sábado 4 de octubre en el Planetario Galileo Galilei, donde la astróloga Ludovica Squirru presentará su libro Horóscopo chino 2026.

En una carta firmada por su presidenta, Mariana Orellana, la entidad manifestó su “enorme preocupación y categórico rechazo” a la realización de esta actividad en uno de los principales espacios de divulgación científica del país. Según remarcaron, el Planetario es un símbolo de la difusión del conocimiento riguroso y de la alfabetización científica en Argentina, por lo que alojar un acto vinculado con la astrología —a la que califican como “pseudociencia”— representa “un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

La AAA sostuvo que la misión del Galileo Galilei es promover la divulgación de la astronomía y las ciencias, permitiendo que el conocimiento trascienda el ámbito académico y llegue al público general. Por ello, pidió a las autoridades porteñas que, “en uso de sus facultades, procedan a la cancelación inmediata del evento” con el fin de preservar la misión institucional del Planetario como “faro de la ciencia en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país”.

