La Asociación Argentina de Astronomía busca impedir que Ludovica Squirru presente su libro "Horóscopo chino 2026" en el Planetario Galileo Galilei

En una carta firmada por su presidenta, Mariana Orellana, la entidad manifestó su “enorme preocupación y categórico rechazo” a la realización de esta actividad en uno de los principales espacios de divulgación científica del país. Según remarcaron, el Planetario es un símbolo de la difusión del conocimiento riguroso y de la alfabetización científica en Argentina, por lo que alojar un acto vinculado con la astrología —a la que califican como “pseudociencia”— representa “un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.