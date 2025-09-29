Qué le espera a tu signo en octubre según el horóscopo chino de Ludovica Squirru

Octubre 2024 está llegando y, según la astrología oriental, es el mes del Perro, que nos significa un fuerte choque energético con el Dragón, regente del año en curso. Por eso, antes de generar conflictos innecesarios, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru, signo por signo del horóscopo chino.
Horóscopo chino: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para octubre
Rata
El mes del Perro calmará las aguas, ya que la energía tierra les ayudará a dormir mejor, pero atraerá mucha intensidad a otros signos del zodíaco. Mantengan las buenas relaciones con colegas y amigos. Estas semanas servirán para reflexionar de manera comprometida en lo que realmente desea.
Búfalo
El Perro y el Dragón chocan en cuestiones que tienen que ver con el dinero y con la tierra. Los Búfalos no tendrán problemas en general, pero podrían sufrir algún mal de amores. Se recomienda que mediten, caminen y busquen pasatiempos que impliquen ayudar a los demás.
Tigre
Pueden ser de mucha ayuda en el choque entre el Perro y el Dragón, ya que habla el idioma de ambos y aprecia a los dos signos. Para llevar paz a las relaciones con otras personas, todos los Tigres tendrán que planificar muy bien cada movimiento antes de dar un paso adelante.
Conejo
Será un mes apropiado para el esparcimiento y para aprovechar el tiempo libre. Podrán ponerse al día con el trabajo, y regularizarán trámites burocráticos o deudas. Sin embargo, cuiden sus artefactos tecnológicos de posibles inconvenientes.
Dragón
Este mes se comportará como si todo el mundo de pronto hablara en clave y los Dragones querrán volver a su escondite secreto. Sin embargo, las obligaciones familiares y laborales los pondrán bajo un reflector. Lleven una agenda, vayan a terapia y pongan los pensamientos obsesivos en su lugar.
Serpiente
Durante octubre 2024, deberán tener cuidado en cuestiones amorosas y no quedar atrapados en batallas. Este año será mejor dejar para después los compromisos amorosos, ya que podrían conocer a alguien que los meta en problemas. La comunicación les será de mucha ayuda.
Caballo
Les importarán poco los caminos accidentados de este mes, en el que las energías del Perro y del Dragón complicarán todo. El can los ayudará a mejorar las relaciones familiares y amistosas. Sin embargo, deberán cuidar la soberbia, razón por la que podrían ganarse algunas enemistades.
Cabra
Tendrán un mes relativamente neutro, perfecto para crear un efecto sanador y tranquilizante si le dedica un tiempo al deporte o alguna actividad que ponga su cuerpo en movimiento. Tengan cuidado con lo que entra y sale de su boca, además de evitar los pensamientos solitarios.
Mono
El Perro y el Dragón llevarán al Mono a un conflicto energético, por lo que se les recomienda evitar hacer cosas de importancia, como negocios o contratos. También deberán dejar pasar citas o actividades importantes. Cuiden su salud mental y emocional.
Gallo
Vivirán experiencias de mediación, lo que podría provocar que se ganen algunas enemistades y se metan en pleitos ajenos. Cuiden su estado de ánimo y su salud, ya que estarán sujetos a lo que los rodee. Eviten contagiarse enfermedades estacionales.
Perro
El mes propio será caótico, y tendrán que encontrar cómo resolver problemas en los que pueden llegar a meterse. Gozarán de una claridad que ningún otro signo del zodíaco podrá tener. Dedíquense a ayudar a los demás para quemar karma sin perder el rabo.
Chancho
Podrían sufrir mal de amores este mes. Se les recomienda esperar un tiempo antes de declarar su amor a alguien especial, ya que estarán sentimentalmente vulnerables. Le darán importancia a asuntos profesionales, aunque encontrarán difícil relacionarse con colegas y jefes.