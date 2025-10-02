Secciones
EspectáculosFamosos

La inesperada respuesta de Nico Vázquez a Mario Pergolini cuando opinó de su separación

Fiel a su estilo sin filtro, el conductor dijo lo que pensaba sobre la ruptura del actor con Gime Accardi.

Nico Vázquez fue al programa de Pergolini Nico Vázquez fue al programa de Pergolini
Hace 2 Hs

Nicolás Vázquez fue el flamante invitado de Otro día perdido, el programa que Mario Pergolini conduce por la pantalla de ElTrece. Como era de esperarse, el periodista no pudo evitar hacer referencia a la separación con Gimena Accardi y el actor, estrella indiscutida del teatro con la obra Rocky en cartel, le dio una lección de vida con su inesperada respuesta. 

Laila Roth: de los números a las risas, la socia de Pergolini que conquistó el stand-up

Laila Roth: de los números a las risas, la socia de Pergolini que conquistó el stand-up

El juego propuesto para una parte de la entrevista incluyó la entrega de protectores bucales a cada miembro del equipo, incluido el conductor y el invitado pero todo cambió el ambiente distendido del estudio. Pese a haber asegurado que evitaría cualquier referencia a la vida amorosa de Vázquez, Mario giró inesperadamente el debate.

La reacción de Nico Vázquez por la opinión de Mario Pergolini de su separación de Gimena Accardi

Calzado con el protector, lo que le daba un tono risueño a la frase, el periodista declaró con intención: "Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado", aludiendo sin rodeos a la ruptura de Nico con Gimena Accardi.

La reacción del actor fue cortante y muy reflexiva. Vázquez respondió alzando la voz para cerrar cualquier discusión sobre su vida privada: "No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin", una frase seca y concluyente que puso punto final al asunto.

Temas Mario PergoliniNicolas Vazquez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién ganará el rating? Mario Pergolini competirá contra los Martín Fierro con un polémico invitado

¿Quién ganará el rating? Mario Pergolini competirá contra los Martín Fierro con un polémico invitado

Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”

Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”

Peter Lanzani habló de la buena onda con los ex “Casi Ángeles”, pero omitió mencionar a una compañera

Peter Lanzani habló de la buena onda con los ex “Casi Ángeles”, pero omitió mencionar a una compañera

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios