La inesperada respuesta de Nico Vázquez a Mario Pergolini cuando opinó de su separación

Nicolás Vázquez fue el flamante invitado de Otro día perdido, el programa que Mario Pergolini conduce por la pantalla de ElTrece. Como era de esperarse, el periodista no pudo evitar hacer referencia a la separación con Gimena Accardi y el actor, estrella indiscutida del teatro con la obra Rocky en cartel, le dio una lección de vida con su inesperada respuesta.