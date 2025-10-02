La inesperada respuesta de Nico Vázquez a Mario Pergolini cuando opinó de su separación

Nicolás Vázquez fue el flamante invitado de Otro día perdido, el programa que Mario Pergolini conduce por la pantalla de ElTrece. Como era de esperarse, el periodista no pudo evitar hacer referencia a la separación con Gimena Accardi y el actor, estrella indiscutida del teatro con la obra Rocky en cartel, le dio una lección de vida con su inesperada respuesta.
El juego propuesto para una parte de la entrevista incluyó la entrega de protectores bucales a cada miembro del equipo, incluido el conductor y el invitado pero todo cambió el ambiente distendido del estudio. Pese a haber asegurado que evitaría cualquier referencia a la vida amorosa de Vázquez, Mario giró inesperadamente el debate.
La reacción de Nico Vázquez por la opinión de Mario Pergolini de su separación de Gimena Accardi
Calzado con el protector, lo que le daba un tono risueño a la frase, el periodista declaró con intención: "Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado", aludiendo sin rodeos a la ruptura de Nico con Gimena Accardi.
La reacción del actor fue cortante y muy reflexiva. Vázquez respondió alzando la voz para cerrar cualquier discusión sobre su vida privada: "No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin", una frase seca y concluyente que puso punto final al asunto.