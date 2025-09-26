Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

La ceremonia se llevará a cabo al atardecer y se extenderá durante la noche. “La idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, remarcó Cabré, adelantó que la boda se realizará antes del estreno de su próxima obra junto a Mariano Martínez y destacó que el eje de la celebración estará puesto en los afectos y no en lo mediático.