Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

El actor compartió en "Otro día perdido" aspectos íntimos sobre su boda con la bailarina. "Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida", resumió.

Nicolás Cabré dio detalles sobre tu futuro casamiento con Rocío Pardo
Hace 3 Hs

Nicolás Cabré fue el invitado especial de "Otro día perdido" y en una charla distendida con Mario Pergolini reveló detalles de su casamiento con Rocío Pardo. Además, contó detalles del proyecto laboral que llevará adelante junto a su futura esposa. “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”, confesó.

Según Cabré, junto a la bailarina vive una etapa inédita en su vida caracterizada por el bienestar emocional y un equilibrio afectivo. “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”, afirmó ante la audiencia. Además, describió la dinámica de la pareja señalando: “Con una tranquilidad, con una relación absolutamente sana, con una persona que somos amigos, amantes, somos todo”.

Nicolás Cabré contó cómo y cuándo será su boda con Rocío Pardo

En su charla con Pergolini, el actor contó que que la idea inicial del casamiento era organizar un encuentro muy simple: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”, comentó entre risas. Aun así, adelantó que no habrá muchos famosos invitados y que la esencia del evento seguirá siendo íntima.

La ceremonia se llevará a cabo al atardecer y se extenderá durante la noche. “La idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, remarcó Cabré, adelantó que la boda se realizará antes del estreno de su próxima obra junto a Mariano Martínez y destacó que el eje de la celebración estará puesto en los afectos y no en lo mediático.

Por otra parte, Cabré resumió el proceso de dirección conjunta con Rocío Pardo en su próxima obra teatral. Explicó que “ella también es directora” y contó que ese “es un proyecto que arrancamos juntos y nos divierte empezar a vivir esta experiencia”. También, destacó el aporte de su futura esposa, proveniente de una formación teatral diferente y su experiencia en propuestas modernas, como la obra “Pabellón Tornú”, de teatro inmersivo.

