Nicolás Cabré conversó con Mario Pergolini y contó cómo será su boda con Rocío Pardo

Nicolás Cabré fue el invitado especial de "Otro día perdido" y en una charla distendida con Mario Pergolini reveló detalles de su casamiento con Rocío Pardo. Además, contó detalles del proyecto laboral que llevará adelante junto a su futura esposa. “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”, confesó.
Según Cabré, junto a la bailarina vive una etapa inédita en su vida caracterizada por el bienestar emocional y un equilibrio afectivo. “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”, afirmó ante la audiencia. Además, describió la dinámica de la pareja señalando: “Con una tranquilidad, con una relación absolutamente sana, con una persona que somos amigos, amantes, somos todo”.
Nicolás Cabré contó cómo y cuándo será su boda con Rocío Pardo
En su charla con Pergolini, el actor contó que que la idea inicial del casamiento era organizar un encuentro muy simple: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”, comentó entre risas. Aun así, adelantó que no habrá muchos famosos invitados y que la esencia del evento seguirá siendo íntima.
La ceremonia se llevará a cabo al atardecer y se extenderá durante la noche. “La idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, remarcó Cabré, adelantó que la boda se realizará antes del estreno de su próxima obra junto a Mariano Martínez y destacó que el eje de la celebración estará puesto en los afectos y no en lo mediático.
Por otra parte, Cabré resumió el proceso de dirección conjunta con Rocío Pardo en su próxima obra teatral. Explicó que “ella también es directora” y contó que ese “es un proyecto que arrancamos juntos y nos divierte empezar a vivir esta experiencia”. También, destacó el aporte de su futura esposa, proveniente de una formación teatral diferente y su experiencia en propuestas modernas, como la obra “Pabellón Tornú”, de teatro inmersivo.