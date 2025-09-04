Secciones
Rompió el silencio: Gimena Accardi habló de los rumores de romance con un joven de 20 años tras su separación de Nico Vázquez

Gimena Accardi rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con un joven de 20 años, tras su separación de Nico Vázquez, y dejó claro que no dará más detalles de su vida privada.

Hace 4 Hs

A pocas semanas de confirmar su separación de Nico Vázquez, con quien compartió casi dos décadas de relación, Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de las miradas por una versión que la vincula sentimentalmente con un joven de 20 años llamado Ulises.

La actriz fue consultada en LAM (América TV) y, si bien habló con sinceridad sobre el final de su pareja, evitó dar detalles de su vida privada actual. “El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho”, explicó sobre la ruptura con Vázquez.

En cuanto a los rumores de un nuevo romance, Accardi fue categórica: “Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”.

La actriz también volvió a destacar el vínculo de respeto que mantiene con su ex pareja: “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo”.

Finalmente, dejó en claro su postura respecto al manejo de su intimidad: “Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”.

