Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Luego de semanas de controversias y posturas divididas por la cesión en comodato de tierras de Campo Norte para el club de rugby Lince, en la Legislatura se acordó pausar el tema. El dictamen de Legislación General por el traspaso de casi cinco hectáreas figura en el orden del día de la sesión convocada para hoy a las 8.30, pero se pedirá su retorno a comisión para un análisis más profundo, según confirmaron importantes fuentes parlamentarias a LA GACETA.
La propuesta que ya había quedado marginada de la sesión pasada por polémica que generó precisa que el terreno en cuestión es una fracción del inmueble Padrón N° 412.689, de San Miguel de Tucumán. Se indicó que estará destinado “a la práctica deportiva de las categorías formativas infanto-juveniles de rugby y hockey”. Es impulsada por el legislador Christian Rodríguez con apoyo de casi una decena pares oficialistas y opositores, y propone que el traspaso sea por un plazo de 20 años, con la posibilidad de ser prorrogado por igual término.
Fuentes de la Cámara indicaron que, inicialmente, se había mencionado que serían unas dos hectáreas las que se cederían al club. Extraoficialmente se había mencionado que el Municipio como la Provincia no habrían puesto reparos. Sin embargo, al recibir un informe de Catastro, encontraron que el predio en cuestión tiene parcelas disponibles de cuatro y cinco hectáreas, lo que modificó el panorama.
El parlamentario mencionó en las últimas semanas que los clubes atraviesan una situación económica difícil y que el proyecto de ley permite que un club histórico “invierta en un predio que actualmente no tiene ningún tipo de desarrollo, en lugar de dejarlo sin uso”. En tanto que el presidente de la institución, Silvio Salmoiraghi, y el vicepresidente, Mario Heredia, expresaron que la sanción de la ley les permitirá sumar canchas y brindar contención social. “Hoy no podríamos afrontar la compra de un terreno, pero sí la inversión en infraestructura y mantenimiento”, dijeron en la defensa de la propuesta.
Hubo voces críticas de la oposición ante la iniciativa. Reconocieron que la causa puede ser noble, pero reprocharon que se cedan espacios verdes que deberían ser de todos. Incluso, se recordó que cuando se expropiaron esas tierras que eran del Ejército en Ley 6.919 dice explícitamente que esos lotes serían para la creación de un parque. Incluso, el legislador Agustín Romano Norri remarcó días atrás que distintos sectores se fueron cedieron a instituciones y que nunca se avanzó con el proyecto del parque.
Temas a debatir
La sesión de hoy estará presidida por Sergio Mansilla, quien quedó a cargo de la Legislatura desde el viernes por la licencia otorgada al gobernador Osvaldo Jaldo. Será una docena de temas los que serán puestos en consideración en la última sesión antes de los comicios. A priori, no se observan temas de alto voltaje político que puedan llegar a propiciar chispazos entre las bancas, teniendo en cuenta que faltan tres semanas para las elecciones.
En el orden del día figuran algunas expropiaciones en Alderetes y en Lules; modificaciones en el Régimen de Protección de Testigos por Narcomenudeo; la creación de un programa de educación para el consumo; y que se instituya el mes de mayo de cada año como Mes Provincial de Concientización y Prevención del Bullying o Acoso Escolar, entre otros.