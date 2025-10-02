Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

El parlamentario mencionó en las últimas semanas que los clubes atraviesan una situación económica difícil y que el proyecto de ley permite que un club histórico “invierta en un predio que actualmente no tiene ningún tipo de desarrollo, en lugar de dejarlo sin uso”. En tanto que el presidente de la institución, Silvio Salmoiraghi, y el vicepresidente, Mario Heredia, expresaron que la sanción de la ley les permitirá sumar canchas y brindar contención social. “Hoy no podríamos afrontar la compra de un terreno, pero sí la inversión en infraestructura y mantenimiento”, dijeron en la defensa de la propuesta.