Lince defiende su proyecto en Campo Norte: “El deporte educa y transforma a la comunidad”

El presidente, Silvio Salmoiraghi, y el vicepresidente, Mario Heredia, defendieron el proyecto. Aseguran que permitirá sumar canchas y brindar contención social

Hace 2 Hs

La discusión por la cesión de tierras en el predio conocido como Campo Norte sigue generando debate político y social. En el centro de la polémica se encuentra el Club Lince, que impulsa la iniciativa de ampliar su infraestructura deportiva con la construcción de nuevas canchas de rugby y hockey.

El proyecto, que debía tratarse en la Legislatura semanas atrás pero quedó suspendido, plantea la cesión de unas cuatro hectáreas actualmente en desuso. Desde la institución aseguran que la propuesta busca fortalecer la inclusión social a través del deporte y ofrecer espacios de contención para niños, niñas y familias del barrio.

“Este pedido surge de una necesidad de expansión, de llevar nuestra idiosincrasia, nuestra formación y nuestros valores a otro barrio de la ciudad. Queremos hacer en Campo Norte lo mismo que hacemos en Silvano Bores al 800: educar a través del deporte y aportar a la comunidad”, explicó a LA GACETA Silvio Salmoiraghi, presidente del club.

Salmoiraghi recordó además que la propia historia de Lince está ligada a la cesión de tierras: “Nuestro club pasó 30 años sin sede, entrenando en distintos lugares prestados, hasta que pudo asentarse en un predio que era de Obras Sanitarias. Hoy no podríamos afrontar la compra de un terreno, pero sí la inversión en infraestructura y mantenimiento”.

Por su parte, el vicepresidente Mario Heredia destacó que la cesión redundaría en beneficios inmediatos para los vecinos.
“Contamos con una estructura de entrenadores, preparadores físicos, psicopedagogos y hasta clases de apoyo escolar. Todo eso lo brindamos de manera gratuita. El impacto positivo será mayor que dejar esas tierras abandonadas. Los vecinos ya nos dijeron que necesitan una institución así en el barrio”.

Respecto a las críticas de sectores opositores y de ciudadanos que reclaman que las tierras sigan siendo de uso público, Heredia fue enfático: “Lo que solicitamos es solo una parte de un predio mayor. Y estamos convencidos de que el beneficio social será mucho mayor al de un espacio vacío. Nuestra propuesta no excluye a la comunidad, sino que la integra”.

De concretarse la cesión, el plan contempla una cancha de hockey y dos de rugby, además de vestuarios, baños, cantina y cercado perimetral. “No tenemos aún un presupuesto definido, pero sabemos que será un gran esfuerzo económico. Lo que sí está claro es que el club tiene experiencia en concretar obras con el apoyo de sus socios y amigos”, señalaron los dirigentes.

Actualmente, Lince cuenta con unos 500 socios, de los cuales casi 400 son deportistas activos. “El deporte educa, contiene y transforma. Queremos que Campo Norte también tenga esa oportunidad”, cerró Salmoiraghi.

