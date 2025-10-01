La Federación Tucumana de Vóley proyecta un estadio cerrado en Campo Norte

El vóley tucumano vive semanas de gran expectativa. Por un lado, la Federación Tucumana de Vóley anunció un ambicioso proyecto: la construcción de una sede social y un polideportivo en Campo Norte, gracias a la donación de una hectárea de terreno. Por el otro, Tucumán de Gimnasia se alista para competir en la Supercopa, donde enfrentará a rivales de jerarquía nacional.
El vicepresidente de la Federación, Alejandro Mopty, explicó que la idea es contar con varias canchas de vóley y vóley de playa, además de espacios para otros deportes bajo techo. “En Tucumán se hace imperioso contar con un estadio con aire acondicionado porque nuestros veranos son bastante cálidos, y muchas veces no podemos practicar el deporte. En torneos de la ACLAV, como el que tendremos en noviembre en Monteros y en la capital, la cancha termina mojada por la transpiración y hay que secarla varias veces. Por eso queremos un estadio cerrado para diferentes disciplinas”, destacó.
La iniciativa no solo apunta a mejorar la infraestructura, sino también a posicionar a la provincia como sede de eventos nacionales e internacionales.
En paralelo, el dirigente Gabriel Medina resaltó la importancia del próximo desafío deportivo. “Se viene la Supercopa en octubre y después la Copa Club en diciembre. Son torneos muy lindos e importantes. El club se preparó con refuerzos, los chicos ya están entrenando. Es una gran responsabilidad, pero también una ilusión enorme”, afirmó.
En la Supercopa estarán presentes Ciudad Vóley, San Lorenzo y Monteros Vóley, lo que garantiza un nivel de competencia muy alto. Para Tucumán de Gimnasia, el objetivo es claro: competir de igual a igual y soñar con que, en un futuro cercano, pueda llegar a disputar un torneo sudamericano.