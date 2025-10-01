La Federación Tucumana de Vóley proyecta un estadio cerrado en Campo Norte

El vicepresidente de la Federación, Alejandro Mopty, explicó que la idea es contar con varias canchas de vóley y vóley de playa, además de espacios para otros deportes bajo techo. “En Tucumán se hace imperioso contar con un estadio con aire acondicionado porque nuestros veranos son bastante cálidos, y muchas veces no podemos practicar el deporte. En torneos de la ACLAV, como el que tendremos en noviembre en Monteros y en la capital, la cancha termina mojada por la transpiración y hay que secarla varias veces. Por eso queremos un estadio cerrado para diferentes disciplinas”, destacó.