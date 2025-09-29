El legislador Romano Norri insistió en convertir Campo Norte en un pulmón verde para la ciudad

El legislador radical Agustín Romano Norri renovó su pedido para que la provincia de Tucumán ceda los terrenos de Campo Norte a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el objetivo de crear un nuevo parque urbano que beneficie a los vecinos de la capital tucumana.
Romano Norri, quien impulsó esta iniciativa desde 2016, argumentó que la transformación de Campo Norte en un espacio verde responde a una necesidad imperante de la ciudad, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugieren entre 9 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante.
"Estos lugares no solo embellecen, también fomentan la actividad física, reducen el estrés y fortalecen la salud mental", remarcó. Además, el legislador resaltó los beneficios que un parque urbano podría aportar a la calidad de vida de los ciudadanos.
Romano Norri criticó que, a pesar de haber sido adquirido por la Provincia hace más de dos décadas con la promesa de construir un parque, el proyecto nunca se materializó. "No es un capricho: los vecinos de este sector de la ciudad necesitan un pulmón verde. Imaginen tener un parque como el Provincial en esta zona de la Capital", enfatizó.
El parlamentario expresó su preocupación por la paulatina fragmentación de Campo Norte, al señalar que a lo largo de los años diversas porciones de tierra han sido destinadas a instituciones públicas y privadas, dejando sin respuesta el reclamo ciudadano por un espacio verde de gran escala.
"Lo ideal es que la provincia ceda al municipio estas tierras para que los vecinos definan el destino que se le dará. Pero pasa el tiempo y con las cesiones de porciones de tierra se lo está desmembrando", dijo.