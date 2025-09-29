Secciones
Política

El legislador Romano Norri insistió en convertir Campo Norte en un pulmón verde para la ciudad

"Estos lugares no solo embellecen, también fomentan la actividad física, reducen el estrés y fortalecen la salud mental", remarcó.

El predio de Campo Norte. El predio de Campo Norte.
Hace 17 Min

El legislador radical Agustín Romano Norri renovó su pedido para que la provincia de Tucumán ceda los terrenos de Campo Norte a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el objetivo de crear un nuevo parque urbano que beneficie a los vecinos de la capital tucumana.

Romano Norri, quien impulsó esta iniciativa desde 2016, argumentó que la transformación de Campo Norte en un espacio verde responde a una necesidad imperante de la ciudad, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugieren entre 9 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante.

"Estos lugares no solo embellecen, también fomentan la actividad física, reducen el estrés y fortalecen la salud mental", remarcó. Además, el legislador resaltó los beneficios que un parque urbano podría aportar a la calidad de vida de los ciudadanos. 

Romano Norri criticó que, a pesar de haber sido adquirido por la Provincia hace más de dos décadas con la promesa de construir un parque, el proyecto nunca se materializó. "No es un capricho: los vecinos de este sector de la ciudad necesitan un pulmón verde. Imaginen tener un parque como el Provincial en esta zona de la Capital", enfatizó.

El parlamentario expresó su preocupación por la paulatina fragmentación de Campo Norte, al señalar que a lo largo de los años diversas porciones de tierra han sido destinadas a instituciones públicas y privadas, dejando sin respuesta el reclamo ciudadano por un espacio verde de gran escala.

"Lo ideal es que la provincia ceda al municipio estas tierras para que los vecinos definan el destino que se le dará. Pero pasa el tiempo y con las cesiones de porciones de tierra se lo está desmembrando", dijo.

Temas TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánHonorable Legislatura de TucumánAgustín Romano Norri
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Campo Norte, en debate: la oposición reclama por el uso del predio público

Campo Norte, en debate: la oposición reclama por el uso del predio público

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión, dijo Roberto Sánchez

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión", dijo Roberto Sánchez

Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
4

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
5

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
6

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Más Noticias
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Comentarios