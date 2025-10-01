Milei destacó el rol de Catalán con los gobernadores

En el marco de la campaña electoral, de cara al próximo 26 de octubre, el presidente, Javier Milei, salió a destacar la fluidez en la relación con los gobiernos provinciales y puso en valor el rol clave que está desempeñando el ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien se refirió como un artífice central en la búsqueda de consensos. En una entrevista televisiva con Antonio Laje en A24, el mandatario resaltó la intensa labor del ministro tucumano.
“Tenemos una excelente relación con muchos de los gobernadores. Podés ver la agenda de Lisandro Catalán que está súper activa”, enfatizó Milei, subrayando el trabajo de su funcionario a poco tiempo de haber asumido el cargo.
Las declaraciones del Presidente reafirman la instrucción que él mismo impartió: recomponer el vínculo con las provincias y afianzar la gobernabilidad. Catalán, quien asumió su nuevo rol el pasado 14 de septiembre, se posicionó rápidamente como el principal engranaje de esta estrategia.
Desaceleración
Durante la entrevista televisiva, Milei también abordó temas económicos y políticos. Si bien admitió una “fuerte desaceleración de la actividad económica”, responsabilizó al kirchnerismo por impulsar un “esquema destructivo” en el Congreso que agravó la situación.
Pese a las críticas, el mandatario defendió los resultados de su administración, asegurando que los indicadores sociales muestran mejoras como “inflación a la baja, pobreza a la baja”. Además, ratificó su confianza en el círculo íntimo de colaboradores, el denominado “Triángulo de Hierro”, y negó rotundamente versiones de internas en el oficialismo.