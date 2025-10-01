Milei destacó el rol de Catalán con los gobernadores

En el marco de la campaña electoral, de cara al próximo 26 de octubre, el presidente, Javier Milei, salió a destacar la fluidez en la relación con los gobiernos provinciales y puso en valor el rol clave que está desempeñando el ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien se refirió como un artífice central en la búsqueda de consensos. En una entrevista televisiva con Antonio Laje en A24, el mandatario resaltó la intensa labor del ministro tucumano.