Secciones
Política

Milei destacó el rol de Catalán con los gobernadores

El Presidente reconoció que su función es clave para la gobernabilidad.

Lisandro Catalán Lisandro Catalán
Hace 3 Hs

En el marco de la campaña electoral, de cara al próximo 26 de octubre, el presidente, Javier Milei, salió a destacar la fluidez en la relación con los gobiernos provinciales y puso en valor el rol clave que está desempeñando el ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien se refirió como un artífice central en la búsqueda de consensos. En una entrevista televisiva con Antonio Laje en A24, el mandatario resaltó la intensa labor del ministro tucumano.

“Tenemos una excelente relación con muchos de los gobernadores. Podés ver la agenda de Lisandro Catalán que está súper activa”, enfatizó Milei, subrayando el trabajo de su funcionario a poco tiempo de haber asumido el cargo.

Las declaraciones del Presidente reafirman la instrucción que él mismo impartió: recomponer el vínculo con las provincias y afianzar la gobernabilidad. Catalán, quien asumió su nuevo rol el pasado 14 de septiembre, se posicionó rápidamente como el principal engranaje de esta estrategia.

Desaceleración

Durante la entrevista televisiva, Milei también abordó temas económicos y políticos. Si bien admitió una “fuerte desaceleración de la actividad económica”, responsabilizó al kirchnerismo por impulsar un “esquema destructivo” en el Congreso que agravó la situación.

Milei defendió su política económica y cruzó a la oposición: “Lo otro ya lo probamos y falló”

Milei defendió su política económica y cruzó a la oposición: “Lo otro ya lo probamos y falló”

Pese a las críticas, el mandatario defendió los resultados de su administración, asegurando que los indicadores sociales muestran mejoras como “inflación a la baja, pobreza a la baja”. Además, ratificó su confianza en el círculo íntimo de colaboradores, el denominado “Triángulo de Hierro”, y negó rotundamente versiones de internas en el oficialismo.

Temas Javier MileiLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno denunció un ataque sistemático de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

El Gobierno denunció un "ataque sistemático" de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

Durán Barba: Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente

Durán Barba: "Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente"

La oposición le reclama diálogo al Gobierno de Milei

La oposición le reclama diálogo al Gobierno de Milei

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei defendió su política económica desde Tierra del Fuego: ¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?

Milei defendió su política económica desde Tierra del Fuego: "¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?"

Lo más popular
LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover
1

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre
2

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

4

El buen ejemplo de la educación en Monteros

5

Cartas de lectores: no generalizar sobre la juventud

6

Cartas de lectores: Félix Luna, centenario de su natalicio

Más Noticias
¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

El viaje de Cecilia Grierson: cartas que revelan el carácter de una mujer extrordinaria

"El viaje de Cecilia Grierson": cartas que revelan el carácter de una mujer extrordinaria

Ana Laura Fromm propone “Métodos para no olvidar”

Ana Laura Fromm propone “Métodos para no olvidar”

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

“Tucumán está mudo en el Congreso”: Silvio Bellomio apuntó contra el oficialismo y la oposición

“Tucumán está mudo en el Congreso”: Silvio Bellomio apuntó contra el oficialismo y la oposición

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Comentarios