Trump y Netanyahu presentaron el plan de paz para Gaza

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país “da la bienvenida a la propuesta de paz” y exigió que “hay que poner punto final a tanto sufrimiento”. “Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil. La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible”.