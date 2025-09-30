Milei defendió su política económica y cruzó a la oposición: “Lo otro ya lo probamos y falló”

El presidente insistió en la idea de que el país atraviesa un proceso de cambio estructural que requiere continuidad y apoyo ciudadano. “Falta, pero vamos en la dirección correcta. Estamos a mitad de camino”, señaló, al tiempo que cuestionó la actitud del Congreso. “Por una mayoría circunstancial están torpedeando al gobierno. Eso genera riesgo país y una situación en la que los mercados no trabajan como debieran. Pero tenemos confianza en que los argentinos no van a querer volver al pasado”, agregó.