Secciones
SociedadClima y ecología

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Desde las 8.30 ya cayeron más de 22 milímetros. Varias arterias quedaron bajo agua, lo que dificulta la circulación incluso en automóvil.

Hace 2 Hs

Como ocurre cada vez que se registran lluvias torrenciales en Tucumán, numerosas calles y avenidas de la capital quedaron anegadas este martes, generando complicaciones tanto para peatones como para conductores.

Según los primeros registros, en las primeras dos horas ya cayeron 22 milímetros de agua (desde las 8.30), y la intensidad de la tormenta provocó que en varias zonas el agua corriera con fuerza, dificultando incluso el tránsito en auto.

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO

La lluvia torrencial sorprendió a los tucumanos, que en cuestión de minutos vieron cómo el agua se acumulaba en distintos sectores céntricos y periféricos de la ciudad, repitiendo un problema que suele presentarse cada vez que se desatan precipitaciones de gran magnitud.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y, en la medida de lo posible, evitar las zonas más afectadas hasta que el agua comience a escurrir.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Calles bajo agua: “Siempre que llueve se inunda así”, la postal repetida en San Miguel de Tucumán

Calles bajo agua: “Siempre que llueve se inunda así”, la postal repetida en San Miguel de Tucumán

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios