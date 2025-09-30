La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Como ocurre cada vez que se registran lluvias torrenciales en Tucumán, numerosas calles y avenidas de la capital quedaron anegadas este martes, generando complicaciones tanto para peatones como para conductores.
Según los primeros registros, en las primeras dos horas ya cayeron 22 milímetros de agua (desde las 8.30), y la intensidad de la tormenta provocó que en varias zonas el agua corriera con fuerza, dificultando incluso el tránsito en auto.
La lluvia torrencial sorprendió a los tucumanos, que en cuestión de minutos vieron cómo el agua se acumulaba en distintos sectores céntricos y periféricos de la ciudad, repitiendo un problema que suele presentarse cada vez que se desatan precipitaciones de gran magnitud.
Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y, en la medida de lo posible, evitar las zonas más afectadas hasta que el agua comience a escurrir.