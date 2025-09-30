“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

La fuerte tormenta que se desató en la mañana sorprendió a gran parte de los tucumanos y dejó varios sectores con calles anegadas, especialmente en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, desde Defensa Civil de la provincia descartaron complicaciones mayores y remarcaron que los canales pluviales respondieron adecuadamente.
“Nos tomó por sorpresa prácticamente a todos, sobre todo en el área metropolitana. Cayó un volumen importante en poco tiempo, con registros de entre 20 y 25 milímetros en el sur de la capital”, explicó el subsecretario Ramón Imbert en diálogo con LA GACETA.
Según detalló, el único reporte ingresado a la línea de emergencias 103 fue en San Cayetano, donde un canal se vio afectado por la acumulación de basura. “Más allá de ese episodio puntual, los canales estaban funcionando bastante bien porque se viene manteniendo el sistema”, indicó.
Lluvia intensa en el interior
Imbert también precisó que hubo precipitaciones considerables en el interior de la provincia. En Santa Ana se registraron 38 mm en apenas dos horas, mientras que en La Cocha la estación experimental contabilizó 50 mm en el mismo lapso.
“No tenemos reportes de problemas graves en otras zonas, salvo anegamientos momentáneos producto de la intensidad de la lluvia”, afirmó el funcionario.
La basura, un problema recurrente
Consultado sobre los puntos críticos de la capital, como la intersección de Junín y Bolivia, Imbert sostuvo que no se reportaron complicaciones serias, aunque volvió a remarcar la incidencia de la basura en los desagües.
“El problema de la acumulación de residuos en lugares puntuales nos trae aparejado este tipo de dificultades, sumado a la infraestructura urbana que ya tiene muchos años. Son situaciones que se repiten cuando llueve con esta intensidad”, concluyó.