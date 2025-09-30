Secciones
Política

“Nos tomó por sorpresa”: Defensa Civil asegura que los canales pluviales respondieron ante la tormenta en Tucumán

Según contó el vicepresidente de la entidad, Ramón Imbert, los anegamientos registrados se debieron, principalmente, a la acumulación de residuos en los canales.

Hace 20 Min

La fuerte tormenta que se desató en la mañana sorprendió a gran parte de los tucumanos y dejó varios sectores con calles anegadas, especialmente en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, desde Defensa Civil de la provincia descartaron complicaciones mayores y remarcaron que los canales pluviales respondieron adecuadamente.

“Nos tomó por sorpresa prácticamente a todos, sobre todo en el área metropolitana. Cayó un volumen importante en poco tiempo, con registros de entre 20 y 25 milímetros en el sur de la capital”, explicó el subsecretario Ramón Imbert en diálogo con LA GACETA.

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Según detalló, el único reporte ingresado a la línea de emergencias 103 fue en San Cayetano, donde un canal se vio afectado por la acumulación de basura. “Más allá de ese episodio puntual, los canales estaban funcionando bastante bien porque se viene manteniendo el sistema”, indicó.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

Lluvia intensa en el interior

Imbert también precisó que hubo precipitaciones considerables en el interior de la provincia. En Santa Ana se registraron 38 mm en apenas dos horas, mientras que en La Cocha la estación experimental contabilizó 50 mm en el mismo lapso.

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

“No tenemos reportes de problemas graves en otras zonas, salvo anegamientos momentáneos producto de la intensidad de la lluvia”, afirmó el funcionario.

La basura, un problema recurrente

Consultado sobre los puntos críticos de la capital, como la intersección de Junín y Bolivia, Imbert sostuvo que no se reportaron complicaciones serias, aunque volvió a remarcar la incidencia de la basura en los desagües.

“El problema de la acumulación de residuos en lugares puntuales nos trae aparejado este tipo de dificultades, sumado a la infraestructura urbana que ya tiene muchos años. Son situaciones que se repiten cuando llueve con esta intensidad”, concluyó.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Cae la confianza en el Gobierno de Milei a semanas de las elecciones de octubre

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Vigilia por el Garrahan: nueva marcha en el Congreso

Vigilia por el Garrahan: nueva marcha en el Congreso

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Comentarios