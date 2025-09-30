Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

La mínima fue de 18 °C. El cielo se nublará durante la mañana. Las precipitaciones comenzarían al mediodía en la capital. El pronóstico.

AL MEDIODÍA. El pronóstico sostiene que las precipitaciones podrían extenderse hasta la siesta. AL MEDIODÍA. El pronóstico sostiene que las precipitaciones podrían extenderse hasta la siesta. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 22 Min

Las condiciones del tiempo podrían cambiar drásticamente en las próximas horas en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico que anuncia para hoy el regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura. 

La nubosidad y la humedad comenzaron por encima del 70% y se espera que el cielo se mantenga cubierto durante el resto de la jornada. La temperatura mínima fue de 19 °C, un poco más alta que la registrada como promedio durante los últimos días. 

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan el ingreso de un frente lluvioso a media mañana. Lo hará desde el este y se esperan precipitaciones y tormentas de diferente intensidad en toda la provincia. Es probable que en la capital las lluvias comiencen cerca del mediodía. La temperatura rondaría los 21 °C.

La máxima de 22 °C se registrará durante la tarde, cuando las precipitaciones se vuelvan débiles. La humedad rondará el 75% mientras que la nubosidad llegará al 95%. Los vientos soplarán desde el sector sudoeste. 

Con la caída de la tarde las precipitaciones cesarían y el cielo continuará mayormente cubierto. La temperatura caerá hasta los 18 °C mientras que la humedad no bajará del 85%. Para la noche se espera una media de 16 °C. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las previsiones del SMN anticipan para el miércoles algunas lluvias aisladas durante la madrugada. La temperatura mínima sería de 17 °C y la máxima subiría a los 25 °C, en una jornada marcada por la nubosidad. 

El jueves el cielo podría despejarse parcialmente durante la mañana y la temperatura mínima sería de 14 °C. La máxima seguiría subiendo y alcanzaría los 28 °C. Para el viernes anuncian mucho más sol y una máxima que volvería a cruzar la barrera de los 30 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Lo más popular
Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
1

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
2

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones
4

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
5

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

Natalio Botana diserta esta tarde en Tucumán

Natalio Botana diserta esta tarde en Tucumán

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios