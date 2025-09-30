El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Las condiciones del tiempo podrían cambiar drásticamente en las próximas horas en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico que anuncia para hoy el regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura.
La nubosidad y la humedad comenzaron por encima del 70% y se espera que el cielo se mantenga cubierto durante el resto de la jornada. La temperatura mínima fue de 19 °C, un poco más alta que la registrada como promedio durante los últimos días.
Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan el ingreso de un frente lluvioso a media mañana. Lo hará desde el este y se esperan precipitaciones y tormentas de diferente intensidad en toda la provincia. Es probable que en la capital las lluvias comiencen cerca del mediodía. La temperatura rondaría los 21 °C.
La máxima de 22 °C se registrará durante la tarde, cuando las precipitaciones se vuelvan débiles. La humedad rondará el 75% mientras que la nubosidad llegará al 95%. Los vientos soplarán desde el sector sudoeste.
Con la caída de la tarde las precipitaciones cesarían y el cielo continuará mayormente cubierto. La temperatura caerá hasta los 18 °C mientras que la humedad no bajará del 85%. Para la noche se espera una media de 16 °C.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Las previsiones del SMN anticipan para el miércoles algunas lluvias aisladas durante la madrugada. La temperatura mínima sería de 17 °C y la máxima subiría a los 25 °C, en una jornada marcada por la nubosidad.
El jueves el cielo podría despejarse parcialmente durante la mañana y la temperatura mínima sería de 14 °C. La máxima seguiría subiendo y alcanzaría los 28 °C. Para el viernes anuncian mucho más sol y una máxima que volvería a cruzar la barrera de los 30 °C.