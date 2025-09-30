Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Tras la intensa tormenta que azotó a distintos puntos de la provincia este martes, el observador meteorológico, Cristofer Brito, brindó a LA GACETA detalles sobre cómo seguirá el tiempo en los próximos días.
“Está lloviendo en gran parte de la provincia, con reportes desde Graneros y Aguilares donde se escuchan truenos. Son lluvias localizadas, pero esperamos que se mantengan de manera generalizada hasta la tarde y luego se vuelvan más aisladas”, explicó.
Brito consideró que la provincia comienza a dejar atrás la sequía. “Seguramente durante octubre vamos a tener ingresos más frecuentes de humedad. Podríamos decir que la temporada de lluvias ya está comenzando lentamente. La sequía queda atrás y nos encaminamos a una primavera con precipitaciones continuas, especialmente hacia noviembre”.
Consultado sobre los pronósticos nacionales que advertían sobre una primavera más calurosa de lo normal, el especialista fue claro: “Hubo desinformación. El Servicio Meteorológico publicó una tendencia trimestral que habla de temperaturas levemente superiores al promedio en el centro y litoral del país, pero no en el noroeste argentino. En Tucumán se esperan valores normales. Claro que habrá días con máximas de más de 35 grados, pero no un calor constante hasta diciembre”.
De cara al verano, Brito pidió cautela: “No hay aún un pronóstico definido, aunque en el marco del calentamiento global es común que los veranos sean intensos. No descartamos que volvamos a tener jornadas muy calurosas en la provincia”.