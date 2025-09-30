Tras la intensa tormenta, ¿cómo seguirá el tiempo en Tucumán esta semana?

Consultado sobre los pronósticos nacionales que advertían sobre una primavera más calurosa de lo normal, el especialista fue claro: “Hubo desinformación. El Servicio Meteorológico publicó una tendencia trimestral que habla de temperaturas levemente superiores al promedio en el centro y litoral del país, pero no en el noroeste argentino. En Tucumán se esperan valores normales. Claro que habrá días con máximas de más de 35 grados, pero no un calor constante hasta diciembre”.