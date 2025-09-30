López Murphy identificó tres causas de los problemas económicos de Argentina y propuso una solución

El diputado nacional Ricardo López Murphy, del frente Potencia, expuso los tres factores principales que explican la crisis económica argentina y propuso un "modelo asiático" como camino a seguir. El ex ministro de Economía, identificó como primer factor la historia económica y política del país. Señaló los múltiples defaults y confiscaciones de depósitos a lo largo del tiempo, al argumentar que, por ello, el programa económico a implementar debe ser congruente con esta trayectoria y contar con "holgura en lo fiscal, en lo externo y en lo monetario".