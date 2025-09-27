El Tesoro compra divisas y el Banco Central robustece las reservas

“En el mercado local, el volumen de compraventas y fijaciones de la semana tocaron un máximo histórico y disparó los precios ofertados por soja del viernes al lunes. En efecto, la pizarra por soja pasó de promediar U$S 300 la tonelada durante la última semana a sobrepasar los U$S 360 en la jornada del lunes, para ajustar el miércoles a U$S 347 la tonelada. Mientras tanto, el tipo de cambio de referencia para las liquidaciones de compra de granos, el Banco Nación divisa comprador, cayó un 9% entre el viernes de la semana pasada y el miércoles, pasando de $ 1.466 a $ 1.328,50 por dólar el día 24 de septiembre”, precisó el informe de la Bolsa rosarina.