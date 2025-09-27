Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Tesoro compra divisas y el Banco Central robustece las reservas

En el mercado destacan que hubo una fuerte compra de dólares en bloque.

UN RESPIRO. Al cierre de la semana, el BCRA acumuló más reservas. UN RESPIRO. Al cierre de la semana, el BCRA acumuló más reservas.
Hace 1 Hs

Al cierre de una semana en la que el Gobierno recuperó oxígeno para apuntalar su plan económico, las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron U$S 1.889 millones en la jornada, y cerraron en U$S 41.238 millones, un máximo desde el 27 de agosto. El sector financiero lo atribuye a fuertes compras de dólares en bloque efectuadas por el Tesoro en el mercado de cambios.

Una fuente del mercado le indicó al sitio Infobae.com que el incremento en el stock de activos obedeció principalmente a operaciones “que se llaman block trade, transacciones entre partes en forma privada”, para evitar que se vuelquen montos excesivamente altos en el segmento de contado del mercado de cambios y distorsionen los precios.

El Gobierno decidió el día lunes reducir a cero la alícuota de Derechos de Exportación a granos con plazo hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo de U$S 7.000 millones, con vigencia desde el 23 de septiembre. La medida impulsó una presentación récord de DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) que cubrieron el cupo en solo tres días. En ese marco, el Tesoro retomó el protagonismo en el mercado de cambios con compras para incrementar las reservas. Vale recordar que el Banco Central venía de efectuar ventas en el mercado por un total de U$S 1.110 millones la semana pasada para evitar una escalada del dólar por encima del límite superior de la brecha cambiaria.

“La atención los inversores se reorienta hacia las señales políticas -ya en el último mes hasta las elecciones y esperando un mayor dialogo con gobernadores para el post octubre- y las eventuales compras de divisas del Tesoro. Ello se debe a que frente a las aceleradas liquidaciones del agro, a partir de la suspensión temporal de retenciones, se ansía que se aproveche dicha ventana para comprar fuertemente dólares anticipando vencimientos del año próximo, lo cual ayudaría a comprimir más rápido el riesgo país”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Se cortó un kiosco de unos pocos”: Luis Caputo defendió la medida del Central sobre el dólar

“Se cortó un kiosco de unos pocos”: Luis Caputo defendió la medida del Central sobre el dólar

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que “se cerró una semana inusual en el mercado de granos, signada por la eliminación temporal de derechos de exportación establecida por el Decreto 682/2025, que eximió a los productos del agro del pago de retenciones hasta un tope máximo de ventas al exterior de U$S 7.000 millones, o hasta el 31 de octubre, lo que ocurriera primero. De hecho, lo que ocurrió primero fue el completamiento del cupo de U$S 7.000 millones en dos jornadas hábiles”.

Ventas al exterior

Según información oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), durante la vigencia del programa se efectivizaron ventas al exterior por 19,6 millones de toneladas, valuadas en poco más de U$S 7.012,6 millones. De este total, 71% del volumen y 80% del valor correspondió a productos del complejo soja.

“En el mercado local, el volumen de compraventas y fijaciones de la semana tocaron un máximo histórico y disparó los precios ofertados por soja del viernes al lunes. En efecto, la pizarra por soja pasó de promediar U$S 300 la tonelada durante la última semana a sobrepasar los U$S 360 en la jornada del lunes, para ajustar el miércoles a U$S 347 la tonelada. Mientras tanto, el tipo de cambio de referencia para las liquidaciones de compra de granos, el Banco Nación divisa comprador, cayó un 9% entre el viernes de la semana pasada y el miércoles, pasando de $ 1.466 a $ 1.328,50 por dólar el día 24 de septiembre”, precisó el informe de la Bolsa rosarina.

Restricción al dólar: cinco claves para entender la nueva disposición anunciada por el Banco Central

Restricción al dólar: cinco claves para entender la nueva disposición anunciada por el Banco Central

“El complejo sojero fue el más impactado por el decreto 682/2025, ya que es la primera vez que el principal producto de exportación argentino, la harina de soja, queda exenta del pago de derechos de exportación desde marzo de 2002″, agregó.

Temas El DólarBanco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán
1

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación
2

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano
3

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT
4

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán
5

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Comentarios