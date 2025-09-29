Secciones
Seguridad

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Alonso confirmó que hay seis detenidos y cuatro prófugos por el crimen de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela.

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
Hace 2 Hs

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre la investigación del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. En sus declaraciones, el funcionario confirmó que además de “Pequeño J” y su ladero Miguel Ozorio, hay otros cuatro prófugos.

En diálogo con GPS (América), el funcionario señaló que la droga con la que el principal sospechoso buscaba instalarse en el conurbano bonaerense era Tusi, y que su objetivo era ganar territorio en la venta de estupefacientes en Florencio Varela, partiendo desde el barrio porteño del Bajo Flores. También reveló que varias personas afirmaron haber visto el video del crimen de las jóvenes.

El ministro identificó al principal sospechoso como Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien se movía en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. Según Alonso, su búnker fue “tomado a sangre y fuego, lo usurparon”.

Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país

Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país

Explicó que el acusado contaba con una red de chicas de entre 16 y 17 años, todas con una estética vinculada al reggaetón y al hip hop, a quienes contrataba. “Algunas testificaron que cuando salían con él, adelante iban Pequeño J y Ozorio, y atrás lo seguían los ‘perros’, como llamaban a los hombres que lo custodiaban”, detalló.

Vínculos con el narcotráfico

Alonso indicó que Valverde Victoriano buscaba consolidar su presencia en la venta de Tusi con nexos en Perú. La investigación permitió intervenir varios de sus teléfonos, los cuales evidenciaron que se movía con rapidez y contaba con distintas casas en la Capital. Una de ellas era conocida por las testigos como el “departamento del Riachuelo”.

Sobre su desembarco en la zona sur del Conurbano, Alonso precisó que “quería llegar a Florencio Varela, aunque no tenía red de comercialización y estaba intentando instalarse”.

El ministro explicó que el lugar donde fueron llevadas las jóvenes se identificó gracias al entrecruzamiento de antenas telefónicas y las cámaras de seguridad públicas y privadas. “La patente de la Chevrolet Tracker a la que se suben la obtuvimos con una cámara del COM de Lomas de Zamora”, dijo.

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

En relación a la vivienda de Florencio Varela, aclaró: “No se vendía droga allí, era un punto de encuentro desde donde salían con mochilas a vender Tusi de forma ambulante, tanto en Barracas como en la zona”.

¿Cuáles son las hipótesis que manejan las autoridades?

Para el ministro, la hipótesis principal es que el crimen está vinculado a la relación que mantenían las víctimas con Pequeño J, la cual surgió en la zona de Flores.

Triple femicidio: la Iglesia alzó la voz contra el narcotráfico y exigió una acción del Estado

Triple femicidio: la Iglesia alzó la voz contra el narcotráfico y exigió una acción del Estado

“Esto es algo terrible, que no tendría que haber pasado, pero pasó y tenemos que estar preparados para cuando pase esto. Yo entiendo que cuatro días para la familia fue mucha angustia, yo no se las puedo devolver, y les pido disculpas a esas familias de las chicas”, sentenció. 

Temas TucumánProvincia de Buenos AiresViolenciaFemicidio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Triple crimen: encontraron incendiada la camioneta en la que trasladaron a las víctimas

Triple crimen: encontraron incendiada la camioneta en la que trasladaron a las víctimas

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Confirman que los tres cuerpos hallados son de las chicas desaparecidas en La Matanza

Confirman que los tres cuerpos hallados son de las chicas desaparecidas en La Matanza

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
4

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán
5

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013
6

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Natalio Botana disertará el martes en Tucumán

Natalio Botana disertará el martes en Tucumán

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país

Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país

Comentarios