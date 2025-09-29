Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país

6- Hipótesis de venganza narco

La principal línea investigativa apunta a un ajuste de cuentas narco. Las jóvenes habrían sido asesinadas como represalia por robos de droga o traiciones dentro del circuito de distribución. Algunas versiones sostienen que al menos una de ellas tenía relación con miembros de la banda rival o estaba involucrada de manera indirecta. La pista más firme la aportó una de las primeras cuatro sospechosas detenidas. La mujer declaró que tres sospechosos de nacionalidad peruana alquilaron su casa, ubicada en las calles Jáchal y Chañar de Florencio Varela, y que en ese lugar asesinaron a las tres jóvenes. El motivo, según su testimonio, fue que una de las víctimas robó cinco kilos de cocaína a un narco que utiliza la villa 1-11-14 como base de operaciones. Otra versión que manejan los pesquisas indica que el robo no fue de droga, sino de 70.000 dólares en efectivo.