Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país

1- Desaparición de las jóvenes
El viernes 19 de septiembre, por la noche, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Las chicas creían que iban a una fiesta, pero nunca regresaron. Sus familias denunciaron la desaparición pocas horas después.
2- Seguimiento y cámaras
Las cámaras de seguridad y los registros de los celulares permitieron rastrear el recorrido del vehículo. La camioneta blanca Chevrolet Tracker, con patente adulterada, viajó desde La Matanza hacia Florencio Varela, pasando por Lomas de Zamora. Este seguimiento fue crucial para ubicar la vivienda donde luego se encontraron los cuerpos.
3- Hallazgo de los cuerpos
Cinco días después de la desaparición, el miércoles 24 de septiembre, los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados enterrados en el fondo de una casa de Villa Vatteone, Florencio Varela, dentro de una cámara séptica. Habían sido envueltos y arrojados en posición fetal. El hallazgo se produjo tras un allanamiento a la vivienda de uno de los sospechosos.
4- Violencia extrema y torturas
Las autopsias revelaron un nivel de violencia brutal: las tres víctimas fueron maniatadas, golpeadas y mutiladas. Una de ellas murió por un golpe en el cráneo. Lara, la menor, presentaba signos de ensañamiento, con mutilaciones en su rostro, orejas y genitales. También se detectaron signos de abuso sexual y quemaduras.
5- Transmisión por redes
Se descubrió que parte del crimen fue transmitido en vivo a través de Instagram, en un grupo privado con más de 40 personas conectadas. Se cree que esta transmisión fue un mensaje intimidatorio dirigido a otras personas que tenían conflictos con la organización narco detrás del crimen.
6- Hipótesis de venganza narco
La principal línea investigativa apunta a un ajuste de cuentas narco. Las jóvenes habrían sido asesinadas como represalia por robos de droga o traiciones dentro del circuito de distribución. Algunas versiones sostienen que al menos una de ellas tenía relación con miembros de la banda rival o estaba involucrada de manera indirecta. La pista más firme la aportó una de las primeras cuatro sospechosas detenidas. La mujer declaró que tres sospechosos de nacionalidad peruana alquilaron su casa, ubicada en las calles Jáchal y Chañar de Florencio Varela, y que en ese lugar asesinaron a las tres jóvenes. El motivo, según su testimonio, fue que una de las víctimas robó cinco kilos de cocaína a un narco que utiliza la villa 1-11-14 como base de operaciones. Otra versión que manejan los pesquisas indica que el robo no fue de droga, sino de 70.000 dólares en efectivo.
7- Los detenidos
Hasta el momento, hay cinco personas detenidas de quienes se conoce su identidad. Se trata de Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Parra. Dos de ellos están acusados como autores materiales del femicidio, y los otros dos por encubrimiento. El quinto detenido es Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en Villazón (en la frontera con Bolivia). El miércoles 24, la policía arrestó a otras ocho personas durante una serie de allanamientos en la Villa Zavaleta. Todavía no se conocen sus identidades.
8- Imputaciones
Villanueva Silva y Ibarra fueron imputados por homicidio triplemente agravado (por alevosía, ensañamiento y violencia de género). Parra y González Guerrero están acusados de encubrimiento agravado, ya que se encontraban limpiando la escena del crimen al momento del allanamiento. Sotacuro está señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas Brenda, Morena y Lara.
9- Se negaron a declarar
Los cuatro detenidos se negaron a declarar ante la fiscalía. Esto no impidió que el juez de garantías ordenara su prisión preventiva, dado el cúmulo de pruebas en su contra, incluidos registros de cámaras, chats y rastros biológicos hallados en la vivienda.
10- Cambio de fiscalía
La causa pasó de la UFI Nº 2 de La Matanza a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien centraliza las investigaciones más complejas y violentas de la zona. Esto se hizo para asegurar mayor especialización y avanzar con la causa como crimen organizado.
11- ¿Quién es “Pequeño J”?
“Pequeño J” es el apodo de Tony Janzen Valverde Victoriano. También lo conocen por el alias “Julito”. Se trata de un joven narco peruano de 20 años, señalado como autor intelectual del triple femicidio. Se lo acusa de planificar el secuestro, coordinar el lugar del crimen y ordenar la ejecución. Estaría a la cabeza de una célula narco que opera entre el Bajo Flores (CABA), Villa Zavaleta y otras zonas del conurbano. Lo describen como un delincuente joven, brutal, sanguinario, sin códigos ni límites a la hora de disciplinar a la gente que trabaja para él.
12- Captura internacional
“Pequeño J” tiene una orden de captura nacional e internacional emitida por Interpol. Se cree que cruzó la frontera hacia Perú o Bolivia en los días posteriores al crimen. La fiscalía está trabajando con autoridades extranjeras para dar con su paradero.
13- Su mano derecha también prófugo
Matías Emanuel Ozorio, argentino de 28 años, fue identificado como el segundo al mando en la banda de “Pequeño J”. También tiene pedido de captura internacional y se sospecha que fue uno de los encargados de trasladar a las víctimas y ejecutar las órdenes del jefe narco. La fiscalía sostiene que sería coautor del triple crimen bajo la calificación de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.
14- Vínculos con zonas narco
La banda de “Pequeño J” tendría ramificaciones en la Villa 1-11-14, Barrio Zavaleta (Barracas) y sectores del sur del conurbano. Operaban con búnkers, lavado de dinero y controlaban zonas de venta de droga. La vivienda donde se hallaron los cuerpos funcionaba como una base secundaria.
15- Cómo sigue la causa
La fiscalía continúa trabajando en el análisis forense de celulares, cámaras de seguridad, ADN y chats. Se espera que haya más detenciones e incluso que el caso sea tomado por la Justicia Federal por tratarse de crimen organizado transnacional. Esto sucede mientras se multiplican en los medios y en las redes los reclamos de justicia.