Triple femicidio: la Iglesia alzó la voz contra el narcotráfico y exigió una acción del Estado

En respuesta al horroroso triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, la Iglesia Católica Argentina, a través de su Comisión de Adicciones y Drogodependencia del Episcopado, emitió una enérgica declaración para denunciar el creciente poder del narcotráfico y la necesidad imperiosa de una mayor presencia estatal en los barrios vulnerables.
La Iglesia, profundamente consternada por los brutales asesinatos, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y clamó por una intervención que evite que "la muerte y el dolor se apropien de la vida de nuestros hermanos".
"Una vez más, la sociedad argentina se enfrenta a una tragedia directamente vinculada al avance devastador del narcotráfico, especialmente en aquellos barrios donde la vulnerabilidad es más acuciante," señaló el comunicado de la Comisión.
"La lógica del poder y del dinero a toda costa"
La Iglesia se solidarizó con las familias de Morena, Brenda y Lara, y recordó las palabras del Papa Francisco sobre los traficantes de droga: "¡Cuántos traficantes de muerte hay... impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad".
La declaración resaltó la importancia del trabajo que realizan la Iglesia y otras organizaciones en los barrios, que acompañan a niños, a jóvenes y a sus familias para prevenir la caída en la adicción. Sin embargo, enfatizó que este esfuerzo requiere el respaldo y la acción coordinada del Estado:
"Necesitamos una presencia estatal inteligente y cooperadora, a través de sus órganos de justicia y seguridad, que fortalezca y sostenga a las instituciones presentes en los barrios. Debemos brindar respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad", insistieron.