Triple femicidio: la Iglesia alzó la voz contra el narcotráfico y exigió una acción del Estado

"La lógica del poder y del dinero a toda costa"

La Iglesia se solidarizó con las familias de Morena, Brenda y Lara, y recordó las palabras del Papa Francisco sobre los traficantes de droga: "¡Cuántos traficantes de muerte hay... impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad".