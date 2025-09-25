El triple femicidio que conmueve al país: “Se habló mucho de su vida privada, como si valieran menos”

La referente de "Ni Una Menos Tucumán", Milagro Mariona, expresó esta mañana su profunda preocupación tras el triple femicidio que generó conmoción en todo el país. En diálogo conLA GACETA, advirtió que se trata de un hecho “más complejo de lo que creemos”, por haberse dado en un contexto ligado al narcotráfico, y cuestionó la falta de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género.
“Estamos ante un gobierno que niega la existencia de los femicidios, y eso es muy peligroso. Si no nombramos los crímenes con el nombre que tienen, no podemos pensar soluciones integrales”, planteó.
La activista advirtió sobre una tendencia preocupante. “Se habló mucho de la vida privada de las víctimas, de si eran prostitutas, viudas negras o si salían de noche, como si su vida valiera menos. Esa mirada juzgadora licúa responsabilidades y termina justificando a los violentos, a los narcos, a los asesinos”.
Mariona también remarcó que estos crímenes no pueden analizarse de manera aislada. “No es que las matan solo por ser mujeres, sino que se da en un contexto de extrema vulnerabilidad. Una de las víctimas tenía 15 años. Hablamos de mujeres pobres, jóvenes, expuestas a múltiples violencias”, señaló.
La militante de Ni Una Menos recordó además que en países como México la violencia de género ligada al narcotráfico derivó en la conceptualización del feminicidio, lo que permitió visibilizar y enfrentar la problemática. “En Argentina deberíamos mirar esos procesos y entender que lo que está pasando es gravísimo. La ministra de Seguridad debería ver lo que ocurre en todo el país, no solo en la capital”, reclamó.
En ese marco, convocó a participar de las movilizaciones que se realizarán para exigir justicia y políticas públicas efectivas: “El sábado a las 18 habrá una concentración en plaza Independencia para visibilizar no solo este caso, sino también otros que suceden en la provincia. Es fundamental que la sociedad se involucre, como pasó en 2015 con Ni Una Menos, en 2018 con el caso de Lucía Pérez y en 2020 con Paola Tacacho. Esos momentos nos demostraron que podemos generar cambios”.
Finalmente, explicó la importancia de sostener el debate público. “Tenemos que seguir hablando de estos temas en los medios, en las escuelas, en todos los ámbitos. Porque cada vez que se descartan vidas de mujeres, como si valieran menos que otras, la sociedad entera retrocede”.