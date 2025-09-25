El triple femicidio que conmueve al país: “Se habló mucho de su vida privada, como si valieran menos”

En ese marco, convocó a participar de las movilizaciones que se realizarán para exigir justicia y políticas públicas efectivas: “El sábado a las 18 habrá una concentración en plaza Independencia para visibilizar no solo este caso, sino también otros que suceden en la provincia. Es fundamental que la sociedad se involucre, como pasó en 2015 con Ni Una Menos, en 2018 con el caso de Lucía Pérez y en 2020 con Paola Tacacho. Esos momentos nos demostraron que podemos generar cambios”.