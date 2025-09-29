En Europa, los drones están en auge y son una amenaza

Lo que hace apenas una década era un dispositivo recreativo o de vigilancia civil, los drones, se transformó en una herramienta de guerra decisiva. Hoy, pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV) participan activamente en operaciones de inteligencia, ataque, logística, guerra electrónica y sabotaje. Su bajo costo, rapidez de despliegue y versatilidad los han convertido en un factor disruptivo en conflictos modernos. Europa, en particular, experimenta una creciente preocupación ante incursiones no autorizadas que apuntan a infraestructura crítica y aire compartido.