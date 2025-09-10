Secciones
Mundo

Polonia derribó drones rusos en su espacio aéreo y elevó la tensión con apoyo de la OTAN

Según las autoridades polacas, se identificaron más de 10 "objetos hostiles" en su espacio aéreo durante la madrugada.

Reunión clave del ejército en Polonia. Reunión clave del ejército en Polonia.
Hace 1 Hs

Polonia, con el respaldo de la OTAN, derribó drones de origen ruso que incursionaron en su espacio aéreo, y calificó el incidente como una "provocación sin precedentes" que "nos acerca a un conflicto abierto". El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que este incidente representa "lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

Las autoridades polacas y sus aliados de la OTAN condenaron enérgicamente la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, lo que desencadenó la activación de las defensas aéreas de la Alianza.

Tusk minimizó el riesgo inminente de guerra, al afirmar que no tenía "ninguna razón para creer" que estuvieran "al borde de la guerra". Afortunadamente, ni los drones ni su derribo causaron víctimas.

Se identificaron más de 10 "objetos hostiles"

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se registraron incidentes similares con drones y misiles que ingresaron al espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Sin embargo, esta es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica derriba uno de estos aparatos.

Según las autoridades polacas, se identificaron más de 10 "objetos hostiles" en su espacio aéreo durante la madrugada. Tusk informó al Parlamento que se identificaron "19 violaciones" del espacio aéreo y que se confirmaron tres drones abatidos, aunque advirtió que el balance era provisional. El Ministerio del Interior polaco informó posteriormente sobre el hallazgo de siete drones y los restos de un proyectil de origen desconocido, así como daños a una vivienda y un vehículo en el este del país.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la incursión como "absolutamente irresponsable, temeraria", independientemente de si fue "intencionada o no". Añadió que se está llevando a cabo una "evaluación completa" del incidente.

Las defensas aéreas polacas

La vocera de la OTAN, Allison Hart, confirmó en X que "numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN". El ejército polaco agradeció a la aviación de Holanda por su "apoyo". El gobierno neerlandés confirmó su participación en el derribo de los drones rusos en Polonia con aviones F-35.

El Comandante Supremo de la OTAN, general Alexus Grynkewich, declaró que la OTAN respondió con "decisión y rapidez", y demostró su "capacidad y determinación para defender el territorio aliado". Añadió que esta es la primera vez que aviones de la OTAN se enfrentan a amenazas potenciales dentro de su espacio aéreo, y que cazas polacos y neerlandeses no fueron los únicos en participar.

Polonia solicitó formalmente a la OTAN activar el artículo 4 de su tratado fundacional, que prevé consultas entre los miembros cuando uno de ellos considere amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad. 

La cancillería polaca convocó al encargado de negocios ruso, Andrei Ordash, quien declaró a la agencia de noticias RIA Novosti que Varsovia aún no ha presentado pruebas que confirmen el origen ruso de los drones derribados. En tanto que el Kremlin se abstuvo de comentar las acusaciones, y remitió la cuestión al Ministerio de Defensa ruso.

Temas RusiaVladimir PutinPoloniaRusia invade Ucrania
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rusia afirma que atacará a tropas occidentales

Rusia afirma que atacará a tropas occidentales

Líderes europeos apoyan una cumbre trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos; pero piden más participación

Líderes europeos apoyan una cumbre trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos; pero piden más participación

“Despiadado” golpe ruso a la sede del gobierno ucraniano

“Despiadado” golpe ruso a la sede del gobierno ucraniano

Escribir la historia en tiempos de guerra: ese desafío

Escribir la historia en tiempos de guerra: ese desafío

Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
3

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político
5

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Pecados capitales del poder
6

Pecados capitales del poder

Más Noticias
¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Pecados capitales del poder

Pecados capitales del poder

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Comentarios