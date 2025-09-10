Polonia derribó drones rusos en su espacio aéreo y elevó la tensión con apoyo de la OTAN

Según las autoridades polacas, se identificaron más de 10 "objetos hostiles" en su espacio aéreo durante la madrugada. Tusk informó al Parlamento que se identificaron "19 violaciones" del espacio aéreo y que se confirmaron tres drones abatidos, aunque advirtió que el balance era provisional. El Ministerio del Interior polaco informó posteriormente sobre el hallazgo de siete drones y los restos de un proyectil de origen desconocido, así como daños a una vivienda y un vehículo en el este del país.