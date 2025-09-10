Polonia derribó drones rusos en su espacio aéreo y elevó la tensión con apoyo de la OTAN

Polonia, con el respaldo de la OTAN, derribó drones de origen ruso que incursionaron en su espacio aéreo, y calificó el incidente como una "provocación sin precedentes" que "nos acerca a un conflicto abierto". El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que este incidente representa "lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".
Las autoridades polacas y sus aliados de la OTAN condenaron enérgicamente la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, lo que desencadenó la activación de las defensas aéreas de la Alianza.
Tusk minimizó el riesgo inminente de guerra, al afirmar que no tenía "ninguna razón para creer" que estuvieran "al borde de la guerra". Afortunadamente, ni los drones ni su derribo causaron víctimas.
Se identificaron más de 10 "objetos hostiles"
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se registraron incidentes similares con drones y misiles que ingresaron al espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Sin embargo, esta es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica derriba uno de estos aparatos.
Según las autoridades polacas, se identificaron más de 10 "objetos hostiles" en su espacio aéreo durante la madrugada. Tusk informó al Parlamento que se identificaron "19 violaciones" del espacio aéreo y que se confirmaron tres drones abatidos, aunque advirtió que el balance era provisional. El Ministerio del Interior polaco informó posteriormente sobre el hallazgo de siete drones y los restos de un proyectil de origen desconocido, así como daños a una vivienda y un vehículo en el este del país.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la incursión como "absolutamente irresponsable, temeraria", independientemente de si fue "intencionada o no". Añadió que se está llevando a cabo una "evaluación completa" del incidente.
Las defensas aéreas polacas
La vocera de la OTAN, Allison Hart, confirmó en X que "numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN". El ejército polaco agradeció a la aviación de Holanda por su "apoyo". El gobierno neerlandés confirmó su participación en el derribo de los drones rusos en Polonia con aviones F-35.
El Comandante Supremo de la OTAN, general Alexus Grynkewich, declaró que la OTAN respondió con "decisión y rapidez", y demostró su "capacidad y determinación para defender el territorio aliado". Añadió que esta es la primera vez que aviones de la OTAN se enfrentan a amenazas potenciales dentro de su espacio aéreo, y que cazas polacos y neerlandeses no fueron los únicos en participar.
Polonia solicitó formalmente a la OTAN activar el artículo 4 de su tratado fundacional, que prevé consultas entre los miembros cuando uno de ellos considere amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.
La cancillería polaca convocó al encargado de negocios ruso, Andrei Ordash, quien declaró a la agencia de noticias RIA Novosti que Varsovia aún no ha presentado pruebas que confirmen el origen ruso de los drones derribados. En tanto que el Kremlin se abstuvo de comentar las acusaciones, y remitió la cuestión al Ministerio de Defensa ruso.