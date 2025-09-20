Rusia lanza un masivo ataque con misiles y drones sobre Ucrania

La provocación en Estonia y la respuesta de la OTAN

El ataque ruso se produce horas después de que Estonia denunciara una incursión aérea sin precedentes, cuando tres aviones de combate rusos ingresaron a su espacio aéreo durante 12 minutos. Tallin convocó al embajador ruso y activó consultas con sus aliados bajo el Artículo 4 de la OTAN, que establece reuniones urgentes si la seguridad o la integridad territorial de un miembro está en riesgo.