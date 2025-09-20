Rusia lanza un masivo ataque con misiles y drones sobre Ucrania

Rusia lanzó este sábado un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania, que dejó al menos tres muertos y decenas de heridos en distintas regiones del país. La ofensiva ocurre en medio de una escalada de tensión con la OTAN, tras la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia el viernes.
Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los bombardeos alcanzaron nueve regiones, incluyendo Dnipropetrovsk, Kiev, Odesa, Járkiv, Poltava, Mykolaiv, Chernihiv, Sumy y Zaporiyia. Un misil con municiones de racimo impactó contra un edificio residencial en la ciudad de Dnipro, causando destrozos y víctimas civiles.
Al menos tres muertos y decenas de heridos
De acuerdo con funcionarios locales, al menos 30 personas resultaron heridas solo en la región de Dnipropetrovsk. En Kiev y en otras zonas del país también se registraron daños en viviendas, vehículos y edificios públicos.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia disparó 619 drones y misiles en total, de los cuales lograron derribar y neutralizar 552 drones, dos misiles balísticos y 29 de crucero. Además, destacaron la efectividad de los cazas F-16 occidentales, que actuaron contra varios objetivos.
“Cada uno de estos ataques no responde a una necesidad militar. Es una estrategia deliberada de Rusia para intimidar a la población civil y destruir nuestra infraestructura”, señaló Zelenski en un mensaje oficial.
La provocación en Estonia y la respuesta de la OTAN
El ataque ruso se produce horas después de que Estonia denunciara una incursión aérea sin precedentes, cuando tres aviones de combate rusos ingresaron a su espacio aéreo durante 12 minutos. Tallin convocó al embajador ruso y activó consultas con sus aliados bajo el Artículo 4 de la OTAN, que establece reuniones urgentes si la seguridad o la integridad territorial de un miembro está en riesgo.
Polonia, por su parte, informó que desplegó aviones militares propios y aliados para patrullar su espacio aéreo como medida preventiva. Lo mismo hizo Rumania la semana pasada, cuando un dron ruso ingresó brevemente en su territorio.
Zelenski anuncia reunión con Donald Trump en Nueva York
En este contexto, Zelenski confirmó que se reunirá la próxima semana en Nueva York con el presidente estadounidense Donald Trump, durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Según adelantó, abordarán las garantías de seguridad para Ucrania y el futuro de las sanciones contra Rusia. Además, indicó que las primeras damas de ambos países también podrían mantener un encuentro sobre cuestiones humanitarias.
“Queremos señales claras de que las garantías de seguridad serán del tipo que necesitamos”, afirmó el mandatario ucraniano.