El drone pulverizador se perfila como aliado clave para la modernización del campo

El decreto establece las bases para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) modifique la normativa vigente, permitiendo un uso más flexible y adaptado a las necesidades del sector agrícola. En áreas rurales, donde los drones son esenciales para tareas como pulverización, fertilización y monitoreo del suelo, la nueva categoría “abierta” exime de autorizaciones previas, lo que simplifica los procesos para los operadores. Esto no solo facilita el acceso a la tecnología, sino que también ahorra tiempo y reduce costos.