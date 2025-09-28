Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Fuentes judiciales confirmaron que el sospechoso fue arrestado en la misma localidad bonaerense por detectives de la Policía de la Provincia. Su casa ya había sido allanada en la noche del viernes, pero en ese momento no estaba. Durante el procedimiento, una vecina entregó a los agentes una pala, un pico y un parlante que el joven le había pedido que le guardara. Finalmente, fue detenido anoche cuando regresaba a su domicilio.