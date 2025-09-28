Secciones
Seguridad

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Durante un allanamiento, la policía secuestró una pala, un pico y un parlante que el sospechoso había dejado en manos de una vecina.

FLORENCIO VARELA. Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinadas y enterradas en una casa. FLORENCIO VARELA. Brenda del Castillo (20 años), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinadas y enterradas en una casa.
Hace 1 Hs

La investigación por el brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó un nuevo detenido: un joven de 29 años acusado de haber cavado el pozo y enterrado a las víctimas del triple crimen cometido en Florencio Varela.

Fuentes judiciales confirmaron que el sospechoso fue arrestado en la misma localidad bonaerense por detectives de la Policía de la Provincia. Su casa ya había sido allanada en la noche del viernes, pero en ese momento no estaba. Durante el procedimiento, una vecina entregó a los agentes una pala, un pico y un parlante que el joven le había pedido que le guardara. Finalmente, fue detenido anoche cuando regresaba a su domicilio.

Los investigadores llegaron a él gracias a la declaración de un chofer de aplicación que relató haber trasladado, el viernes anterior al crimen, a un pasajero desde esa zona cargando una pala, un pico y un parlante. El testimonio permitió identificar la dirección del sospechoso y reforzó la hipótesis de que el crimen fue planificado con anticipación.

“Que la organización haya contratado a alguien para cavar el pozo y se haya hecho antes del triple crimen indica que hubo una planificación previa”, explicó un investigador del caso a La Nación. Según la información recolectada, la excavación se habría realizado el mismo viernes a la mañana en el que ocurrieron los asesinatos.

Todos los detenidos por el triple femicidio

Con esta detención, ya son seis los arrestados por el caso. Cuatro fueron capturados la semana pasada en la vivienda donde se hallaron los cuerpos y se negaron a declarar ante la Justicia. El quinto, Lázaro Víctor Sotacuro, fue atrapado en Villazón, Bolivia, y se investiga su extradición.

La principal búsqueda ahora se centra en dar con Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", un ciudadano peruano de 20 años señalado como el autor intelectual y presunto líder de la organización criminal. Pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tienes un e-mail
1

Tienes un e-mail

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
2

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
3

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Un triple en el último segundo
4

Un triple en el último segundo

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
5

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
6

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Más Noticias
¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Un triple en el último segundo

Un triple en el último segundo

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Comentarios