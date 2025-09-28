Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

La investigación por el brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó un nuevo detenido: un joven de 29 años acusado de haber cavado el pozo y enterrado a las víctimas del triple crimen cometido en Florencio Varela.
Fuentes judiciales confirmaron que el sospechoso fue arrestado en la misma localidad bonaerense por detectives de la Policía de la Provincia. Su casa ya había sido allanada en la noche del viernes, pero en ese momento no estaba. Durante el procedimiento, una vecina entregó a los agentes una pala, un pico y un parlante que el joven le había pedido que le guardara. Finalmente, fue detenido anoche cuando regresaba a su domicilio.
Los investigadores llegaron a él gracias a la declaración de un chofer de aplicación que relató haber trasladado, el viernes anterior al crimen, a un pasajero desde esa zona cargando una pala, un pico y un parlante. El testimonio permitió identificar la dirección del sospechoso y reforzó la hipótesis de que el crimen fue planificado con anticipación.
“Que la organización haya contratado a alguien para cavar el pozo y se haya hecho antes del triple crimen indica que hubo una planificación previa”, explicó un investigador del caso a La Nación. Según la información recolectada, la excavación se habría realizado el mismo viernes a la mañana en el que ocurrieron los asesinatos.
Todos los detenidos por el triple femicidio
Con esta detención, ya son seis los arrestados por el caso. Cuatro fueron capturados la semana pasada en la vivienda donde se hallaron los cuerpos y se negaron a declarar ante la Justicia. El quinto, Lázaro Víctor Sotacuro, fue atrapado en Villazón, Bolivia, y se investiga su extradición.
La principal búsqueda ahora se centra en dar con Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", un ciudadano peruano de 20 años señalado como el autor intelectual y presunto líder de la organización criminal. Pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional.