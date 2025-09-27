Secciones
Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

El presidente inauguró la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en La Rural de Buenos Aires.

Javier Milei: "La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes"
Hace 3 Hs

Después de un viaje a los Estados Unidos, donde recibió el respaldo del gobierno de Donald Trump y pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei reanudó hoy sus actividades oficiales en Argentina.

El presidente inauguró la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en La Rural de Buenos Aires, un evento que se extenderá del 27 al 30 de septiembre y reunirá a figuras clave de la industria turística internacional.

Durante su discurso, Milei defendió su política económica y enfatizó la necesidad de reformas fiscales y laborales. Instó a la perseverancia. "Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo", afirmó.

"Necesitamos deshacernos del flagelo de la industria de las demandas, que quiebra negocios para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para reducir los impuestos, haciendo que cada vez más empresas sean rentables", dijo.

"Nuestro gobierno tiene todo esto muy claro. Por eso hemos implementado el ajuste económico que hemos hecho y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se convierta en un país competitivo donde la prosperidad pueda florecer libremente. Por eso también tenemos claro que la solución no es volver al desastroso camino de las devaluaciones recurrentes, ni inflar artificialmente la demanda imprimiendo pesos en masa o imponiendo regulaciones que obliguen a la gente a vacacionar en el país", insistió.

A Milei se unieron en La Rural la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el Secretario de Turismo, Daniel Scioli.

El encuentro en Palermo marcó su reaparición pública en la agenda nacional, después de varios días en el extranjero, en medio de una considerable expectación sobre la dirección política y económica del país.

