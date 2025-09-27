Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

"Nuestro gobierno tiene todo esto muy claro. Por eso hemos implementado el ajuste económico que hemos hecho y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se convierta en un país competitivo donde la prosperidad pueda florecer libremente. Por eso también tenemos claro que la solución no es volver al desastroso camino de las devaluaciones recurrentes, ni inflar artificialmente la demanda imprimiendo pesos en masa o imponiendo regulaciones que obliguen a la gente a vacacionar en el país", insistió.