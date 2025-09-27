Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

El vicegobernador Miguel Acevedo transitará un mes inusual en su carrera política: desde ayer y hasta el 26 de octubre estará a cargo del Poder Ejecutivo (PE) debido a la licencia especial que solicitó el gobernador Osvaldo Jaldo -y otorgó la Legislatura por mayoría-, para poder ponerse la campaña para diputado al hombro sin peros. Aunque es tercer candidato suplente del frente Tucumán Primero, remarcó que priorizará que se garantice la continuidad institucional. Además, contó cómo actuará en este período y cuáles serán los límites de su rol como mandatario interino.
“En el Poder Ejecutivo ya hay una planificación preestablecida donde lo que voy a ir haciendo es cumplir ese cronograma coordinando las actividades interministeriales. En el Legislativo también hay actividades previstas y programadas”, adelantó el santafecino a LA GACETA desde su despacho en la Presidencia de la Legislatura. Afirmó que se “mudará” a la Casa de Gobierno durante estos 30 días y que tiene previsto dialogar con los ministros, uno a uno. Anticipó, sin embargo, que hay actividades que ya estaban previstas en San Martín y 25 de Mayo, las cuales, seguramente, serán diferidas. “Por ejemplo, inauguraciones: no lo voy a hacer en el Ejecutivo”, mencionó.
De hecho, el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), en su artículo 64 quater, establece que “queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones (...) la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes (...) y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio (...)”. Ese tiempo fijado en la norma comienza desde el 1 de octubre.
Respecto a la agenda legislativa, la cual se conforma en parte por actividades o invitados propuestos por los propios parlamentarios, Acevedo mencionó que la respetará desde la Casa de Gobierno. “Son reuniones que he pedido seguir manteniendo, como para que en el Poder Legislativo quede a cargo Sergio Mansilla y él se desempeñe como vice en estos 30 días. Estamos trabajando de manera coordinada. Seguimos conversando, eso no va a ser ningún obstáculo”, aseguró.
Activo, con recaudos
En los pasillos del palacio ejecutivo remarcan que uno de los sellos del dirigente tranqueño es comenzar su actividad a primerísima hora. Acevedo, lejos de quedarse atrás, mencionó que también tiene agendas de largo aliento, y es lo que continuará haciendo desde su nuevo rol. “Siempre he tenido un ritmo de trabajo intenso”, dijo. Y desarrolló: “quizá ahora quede un poco limitado, porque si bien lo mío es simbólico, por ser candidato suplente en tercer término, no dejo de ser candidato. Entonces, tengo que tener los mismos recaudos de un candidato titular en cuanto a las inauguraciones, en los actos que puedan generar o incidir en la voluntad del electorado”.
“Cuidando estos aspectos, la gestión de gobierno y la institucional no se van a detener. Esa fue la intención cuando hablamos con el gobernador Jaldo. Consensuamos que quede a cargo para seguir dando respuesta a lo que nos hemos comprometido desde el primer día. Somos una fórmula y así estamos obrando”, ahondó el vicegobernador, que está a cargo del Ejecutivo desde ayer.
Durante los homenajes por un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, Acevedo dialogó con la prensa y adelantó que mantendrá la gestión de gobierno, manteniendo el contacto con todos los funcionarios y con el gobernador, procurando que la campaña electoral no distorsione ni disminuya el trabajo institucional. “Vamos en piloto automático”, graficó en rueda de prensa.
Aquella expresión fue objetada por el republicano Ricardo Bussi durante la sesión especial ordinaria por la licencia de Jaldo. “No compartimos declaraciones suyas de que la provincia va a continuar en piloto automático”, mencionó. Consultado al respecto, el vicegobernador aclaró: “me refería a que nosotros lo que vamos a dar continuidad a la planificación. Es un poco lo que dije antes. El gobierno provincial tiene una planificación en el Ejecutivo y en el Legislativo. Lo que voy a hacer yo es dar continuidad a los aspectos que se tenían previstos y, si surge algún imprevisto, alguna cosa que haya que atender, por supuesto que lo voy a estar viendo. Pero a lo que me refería con eso era al aspecto este de que ya existe una planificación. Los ministros y los ministerios saben qué acciones tienen que desarrollar durante estos días, y eso es lo que voy a hacer: darle continuidad a eso. A eso me refería”.
Presupuesto y reforma
El que viene será un mes clave en Tucumán, no sólo desde lo electoral sino también desde lo institucional. Sucede que el artículo 101 de la Constitución establece en su inciso séptimo que una de las atribuciones del gobernador es “presentar a la Legislatura el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Provincia hasta el 31 de octubre de cada año”. Al respecto, Acevedo remarcó que Jaldo retomará sus funciones el 27 de octubre y será él quien envíe el proyecto a la Legislatura. “Cálculo que va a estar todo listo, pero lo va a elevar el gobernador Osvaldo Jaldo”, mencionó.
En el ambiente político hay muchas expectativas también sobre lo que vaya a suceder con la anunciada reforma política y electoral. Se aseguró que será un tema a abordar luego de los comicios nacionales. En ese sentido, el vicegobernador afirmó que irá teniendo reuniones desde su nuevo rol para ir avanzando con esa temática. “No vamos a promulgar ni sancionar nada, pero sí se puede ir avanzando en los detalles, puliendo los detalles para ver si podemos tenerlo listo en el mes de noviembre o diciembre”, estimó.
Primer día de licencia: Jaldo participó de una actividad en Santa Ana
En su primer día de licencia, Osvaldo Jaldo viajó a Santa Ana (Río Chico) para participar de un acto conmemorativo por el 80 aniversario del hospital de dicha localidad. El gobernador agradeció al personal de salud y a las autoridades presentes, y remarcó la inversión en tecnología y recursos humanos para mejorar la atención: “la salud pública ha crecido y hoy es un referente a nivel nacional”. También hizo un llamado a la unidad para cuidar la paz social y fortalecer la provincia frente a los desafíos nacionales e internacionales.
A cargo del Legislativo: Mansilla mantuvo reuniones en la Cámara
El presidente subrogante, Sergio Mansilla, quedó a cargo del Poder Legislativo desde ayer, debido a la licencia de Jaldo y a que Acevedo quedó a cargo del Ejecutivo. Fuentes de su entorno indicaron que el legislador oriundo en Aguilares mantuvo reuniones con el secretario de la Cámara, Claudio Pérez, y que recibió también a algunos legisladores del bloque Justicialista. Además, recibió la visita de concejales del sur. Mansilla tiene experiencia en el cargo que ocupa desde ayer, ya que estuvo más de 500 días al frente entre 2021 y 2023,