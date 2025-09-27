Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Aquella expresión fue objetada por el republicano Ricardo Bussi durante la sesión especial ordinaria por la licencia de Jaldo. “No compartimos declaraciones suyas de que la provincia va a continuar en piloto automático”, mencionó. Consultado al respecto, el vicegobernador aclaró: “me refería a que nosotros lo que vamos a dar continuidad a la planificación. Es un poco lo que dije antes. El gobierno provincial tiene una planificación en el Ejecutivo y en el Legislativo. Lo que voy a hacer yo es dar continuidad a los aspectos que se tenían previstos y, si surge algún imprevisto, alguna cosa que haya que atender, por supuesto que lo voy a estar viendo. Pero a lo que me refería con eso era al aspecto este de que ya existe una planificación. Los ministros y los ministerios saben qué acciones tienen que desarrollar durante estos días, y eso es lo que voy a hacer: darle continuidad a eso. A eso me refería”.