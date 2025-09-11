Secciones
CREO criticó a Jaldo y Acevedo: “Pedir licencia para hacer campaña es una falta de respeto a los tucumanos”

El espacio opositor advirtió que el gobernador y el vicegobernador dejan sus cargos para encabezar "candidaturas truchas".

Hace 1 Hs

Luego de que se conociera que el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo evalúan tomar licencia para ponerse al frente de la campaña electoral, CREO salió a cuestionar esta decisión. Aseguró que se trata de una nueva muestra de cómo la política tradicional usa los cargos públicos para especular y no para gobernar.

La diputada nacional Paula Omodeo, quien busca renovar su banca en las elecciones de octubre, fue tajante: “Lo que van a hacer Jaldo y Acevedo es insólito: van a pedir licencia para irse de campaña con candidaturas truchas, dejando de lado sus responsabilidades. Los tucumanos no votaron un gobernador part-time. Esto muestra que la vieja política sigue creyendo que la provincia es su juguete y que el poder se usa para especular, no para gobernar.”

Y agregó: “En Tucumán, avanzar es terminar con los privilegios de la política. Y por eso decimos con claridad: Tucumán avanza con CREO. Avanza con menos privilegios y más transparencia, con dirigentes que no se borran cuando tienen que trabajar.”

En la misma línea, Sebastián Murga, fundador y referente de CREO, apuntó: “Que un gobernador y un vice pidan licencia para hacer campaña es una falta de respeto enorme a los tucumanos. En cualquier trabajo, si alguien abandona su puesto, se va. Pero en la política de siempre creen que pueden hacer lo que quieran, porque viven de los privilegios y de los acomodos. Esto es la muestra más clara de un sistema que ya no da para más.”

Finalmente, Murga cerró con un mensaje directo: “Nosotros lo decimos sin vueltas: avanzar es cambiar el sistema, y CREO no negocia con la política. No estamos acá para sostener privilegios, estamos para terminar con ellos". 

"Tucumán avanza con CREO, con honestidad, con compromiso y con la decisión de cambiar la forma de hacer política de raíz", sentenció. 

