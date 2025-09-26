Elecciones 2025: trabajadores de la sanidad respaldaron a Jaldo y al frente "Tucumán Primero"

“Quiero agradecerle a toda esta gran familia de la salud que hoy se ha dado cita de manera importante en esta sede de Atsa. Agradecerle a cada uno de ellos por el esfuerzo que hacen para curar, sanar y darle vida a cada uno de los tucumanos. Luego, agradecerle al gremio, hoy esto no podría ser posible si no hay una orgánica, si no hay una conducción, y la verdad que esa orgánica y esa conducción está dada nada más y nada menos que en la persona de René Ramírez”, afirmó Jaldo.