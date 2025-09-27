La docencia de ATEP brindó su apoyo a la lista "Tucumán Primero" que encabeza Osvaldo Jaldo

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) manifestó su apoyo a la lista Tucumán Primero, liderada por Osvaldo Jaldo, en un encuentro de capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
El evento, encabezado por Jaldo, vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) y primer candidato a Diputado nacional por el Frente Tucumán Primero, contó con la presencia de Hugo Brito, secretario general de Atep, así como de los también candidatos Gladys Medina, Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse y Darío Monteros, integrante de la Mesa Ejecutiva del Congreso del PJ y ministro del Interior.
Jaldo destacó la trayectoria de Brito y resaltó que era la primera vez que el gremio docente se involucraba abiertamente en la política. Además remarcó la necesidad de unidad ante la coyuntura nacional y criticó las políticas del Gobierno nacional, al argumentar que "avanza sobre los derechos de los trabajadores". El candidato puso en valor el rol social de los docentes tucumanos y alertó sobre los recortes en la educación pública nacional.
El candidato a diputado en primer término recordó viejas gestiones junto a Hugo Brito, hoy secretario general de ATEP. “Él tenía el sueño de conducir el gremio y yo de mejorar la educación. Hoy los dos seguimos en esa tarea. Hugo es un laburante, un docente como ustedes”, destacó.
Desde el sector sindical
Por su parte, Brito justificó el respaldo de Atep a la lista de Jaldo. "Está en juego un modelo de país que no compartimos", afirmó. Enumeró la eliminación de derechos como el incentivo docente y la falta de paritarias, y anunció una marcha a Buenos Aires para exigir una nueva ley de financiamiento educativo.
En el acto, Gladys Medina, diputada nacional y candidata por Tucumán Primero, agradeció el trabajo de los docentes y cuestionó al gobierno nacional por quitar el incentivo docente. Javier Noguera, también candidato, llamó a "defender lo conquistado" frente a dos modelos políticos y advirtió sobre posibles recortes en las jubilaciones docentes.
El encuentro sirvió como plataforma para que los candidatos del Frente Tucumán Primero expusieran sus propuestas y criticaran las políticas del gobierno nacional, al tiempo que recibieron el respaldo explícito del gremio docente Atep de cara a las elecciones legislativas.