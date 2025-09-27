La docencia de ATEP brindó su apoyo a la lista "Tucumán Primero" que encabeza Osvaldo Jaldo

Jaldo destacó la trayectoria de Brito y resaltó que era la primera vez que el gremio docente se involucraba abiertamente en la política. Además remarcó la necesidad de unidad ante la coyuntura nacional y criticó las políticas del Gobierno nacional, al argumentar que "avanza sobre los derechos de los trabajadores". El candidato puso en valor el rol social de los docentes tucumanos y alertó sobre los recortes en la educación pública nacional.