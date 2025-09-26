Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

El Consejo de Mayo volverá a reunirse en la Casa Rosada. Será el próximo lunes. ¿Qué aceleró la convocatoria? El reclamo del presidente estadounidense Donald Trump. El republicano solicitó que la administración de Javier Milei retome los vínculos con la oposición con el objetivo de revertir el escenario adverso en el Congreso y afianzar la gobernabilidad. Puntualmente, le pidió un mejor diálogo con los gobernadores, de tal manera que la asistencia que el Tesoro norteamericano prevé para la Argentina no termine en saco roto y se esfume apenas se conozca el resultado electoral del 26 de octubre. La cumbre reunirá a referentes políticos, sindicales y empresariales que buscan avanzar con los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo el 9 de julio del año pasado en la Casa Histórica de Tucumán.
La convocatoria se dio justo en el momento en que un grupo de gobernadores se reunió en Bariloche en el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías. Asistieron Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Teresita Madera (vicegobernadora de La Rioja) y Hugo Passalacqua (Misiones). Osvaldo Jaldo fue invitado, pero no viajó. Lo representó el ministro de Economía y Producción Daniel Abad. El anfitrión Weretilneck remarcó que están dispuestos a reunirse “en cualquier momento”, pero que sería preferible esperar a que pase la elección legislativa. “Habrá menor presión política y más claridad sobre lo que los argentinos quieren para el país”, explicó. Por su parte, Sáenz fue el más crítico del Gobierno de Milei, al que calificó como “soberbio”. “No conocen las realidades provinciales”, expresó. No obstante, no descartó una reunión con el equipo del Presidente, en caso de ser convocado.
“Este salvataje de Estados Unidos amerita que, luego de las elecciones, haya una convocatoria general para ver cómo seguimos”, manifestó, en tanto, el gobernador jujeño. A su turno, Ziliotto aseguró que los gobernadores habían presentado un paquete de leyes al Congreso y que habían intentado un acercamiento con la Rosada. “Fuimos a proponer un acuerdo; siempre estuvimos dispuestos al diálogo”, recordó.
Consultado por LA GACETA, el gobernador Jaldo mantuvo su postura. “Venimos sosteniendo que un presidente no puede gobernar en soledad y que no puede estar distanciado de todos. Desde ese punto de vista, es entendible lo que plantea el presidente Trump: si tenés plata y no gobernabilidad, el dinero se esfuma y no habrá estabilidad económica ni consistencia institucional”.
Es necesario el diálogo
El titular del Poder Ejecutivo recordó que la Casa Rosada ya no cuenta con los números necesarios en el Congreso para impulsar algunos proyectos de ley o vetos a medidas que sanciona ese poder legislativo. Por eso es necesario el diálogo.
“Con el envión que le da el respaldo público de los Estados Unidos, con los dólares que le dejan las retenciones y los anuncios de organismos multilaterales de crédito de anticipar el financiamiento, el presidente de la Nación tendría que aprovechar para buscar consensos con la mayor cantidad de sectores posibles, más allá de la coyuntura electoral”, indicó Jaldo a nuestro diario. Todo eso, según su opinión, contribuye a la consolidación institucional de una gestión,
“La plata es necesaria, pero no suficiente. A ese dinero que se recibirá hay que agregarle consolidación institucional de la administración de Gobierno, de la misma manera que nosotros, los gobernadores, requerimos o debemos hacer porque solos no podemos gestionar”, insistió el tucumano. “Los gobernadores somos los que vemos a los problemas de frente y los que necesitamos de consenso, del diálogo y de recursos para dar soluciones a la sociedad. El mismo camino debería seguir el Gobierno nacional”, finalizó.