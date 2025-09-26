Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

El Consejo de Mayo volverá a reunirse en la Casa Rosada. Será el próximo lunes. ¿Qué aceleró la convocatoria? El reclamo del presidente estadounidense Donald Trump. El republicano solicitó que la administración de Javier Milei retome los vínculos con la oposición con el objetivo de revertir el escenario adverso en el Congreso y afianzar la gobernabilidad. Puntualmente, le pidió un mejor diálogo con los gobernadores, de tal manera que la asistencia que el Tesoro norteamericano prevé para la Argentina no termine en saco roto y se esfume apenas se conozca el resultado electoral del 26 de octubre. La cumbre reunirá a referentes políticos, sindicales y empresariales que buscan avanzar con los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo el 9 de julio del año pasado en la Casa Histórica de Tucumán.