Jaldo celebró el 80 aniversario del Hospital de Santa Ana y destacó su rol en la salud del sur tucumano

Es el establecimiento de segundo nivel, que lidera el Área Operativa Santa Ana, al brindar cobertura a más de 22.000 habitantes. Con un promedio mensual de 10.000 consultas médicas y 15.000 prestaciones de enfermería, el hospital ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen odontología, psicología, medicina general y diversas especialidades. Además, se destaca su rol en la formación de profesionales de la salud como sede de la pasantía rural de la UNT.