Jaldo celebró el 80 aniversario del Hospital de Santa Ana y destacó su rol en la salud del sur tucumano

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, participó en los festejos por el 80 aniversario del Hospital de Santa Ana, y resaltó su importancia como eje de la atención médica en el sur de Tucumán. Durante la visita, Jaldo reconoció la labor del personal de salud y las inversiones realizadas para fortalecer el sistema sanitario provincial.
"La salud pública en Tucumán ha crecido y hoy es un referente a nivel nacional", afirmó Jaldo, quien también instó a la unidad para afrontar los desafíos que enfrenta la provincia.
Es el establecimiento de segundo nivel, que lidera el Área Operativa Santa Ana, al brindar cobertura a más de 22.000 habitantes. Con un promedio mensual de 10.000 consultas médicas y 15.000 prestaciones de enfermería, el hospital ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen odontología, psicología, medicina general y diversas especialidades. Además, se destaca su rol en la formación de profesionales de la salud como sede de la pasantía rural de la UNT.
"La calidad de atención"
En el plano de la salud pública, el hospital lidera el abordaje territorial de los consumos problemáticos de sustancias, en coordinación con otras áreas del gobierno provincial.
El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, ponderó la calidad del recurso humano del sistema de salud tucumano. Además destacó que muchos pacientes eligen el sistema público por la calidad de atención.
En tanto que la directora del hospital, María Virginia Corral, agradeció el apoyo del Gobierno provincial y resaltó los avances en áreas como la atención integral de la maternidad y el abordaje de la salud mental. "Estamos viviendo tiempos muy difíciles y Tucumán es la única provincia que sigue apostando fuerte a la salud pública", advirtió.
Por su parte, la diputada Gladys Medina manifestó su "agradecimiento al personal de salud que ha venido trabajando tantos años. Son 80 años de un hospital que ha estado al servicio del cuidado de la salud y de la vida de los vecinos de esta hermosa localidad”.