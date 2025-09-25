Secciones
SociedadSalud

¿Por qué entrenar hombro y espalda para tener una cintura más pequeña?

Una entrenadora sugiere recurrir a una ilusión óptica que complementa los ejercicios de cintura.

¿Por qué entrenar hombro y espalda para tener una cintura más pequeña?
Hace 1 Hs

Formar glúteos, tener un abdomen plano y una cintura pequeña se ubican entre los principales objetivos de muchas mujeres que empiezan a entrenar. Para lograr esta última meta, una entrenadora especialista plantea algo que contradice todo lo esperable. Sostiene que, en vez de hacer ejercicios enfocados en la cintura, se deben ejercitar los músculos de la parte superior de la espalda y de los hombros.

Ejercicio "zona cero": la clave para moverte sin esfuerzo y cambiar tu salud

Ejercicio zona cero: la clave para moverte sin esfuerzo y cambiar tu salud

Al hablar de ejercicios para disminuir la cintura, aparecen algunos clásicos como la plancha frontal y lateral, el russian twist y la elevación de piernas. Pero no se trata de algo que se consiga solamente con algunos movimientos intensos, porque la alimentación tiene gran parte de la responsabilidad de cómo se ve la cintura. Es importante aprender a reducir el consumo de grasas, embutidos y bebidas con gas, para que la inflamación desaparezca poco a poco.

Entrenar espalda para una cintura más pequeña

La influencer Priscila Burguete explica cómo lograr que la cintura se vea más pequeña. Se trata, literalmente, de algo que sucede con la vista más que con una disminución efectiva de los centímetros de la cintura. La entrenadora plantea generar una especie de ilusión óptica que se logra fortaleciendo los músculos del tren superior.

Burguete se especializa en ejercicios enfocados en la estética y bienestar corporal. Prepara rutinas completas para que sus alumnos tengan una forma efectiva de conseguir sus objetivos corporales. Los ejercicios que indica son para que “visualmente se vea un triángulo invertido”.

El primer ejercicio que recomienda requiere la ayuda de una máquina de gimnasio y consiste en levantar peso con los brazos bien separados del cuerpo. “Lo único que hay que hacer es porte el peso que creás y llevar la barra entre la clavícula y el pecho. Si te das cuenta, los codos no se quedan abiertos, se llevan hacia atrás. Siempre me hago grande, nunca pequeña”, explica.

Para los hombros, Burguete recomienda completar la rutina con ejercicios básicos de mancuernas que pueden añadirse al tirón para completar la rutina y tener una espalda sana, un vientre plano y una cintura marcada y fina. El press militar también sirve: se inicia con las piernas ligeramente abiertas y la espalda apoyada; se toma una mancuerna con cada mano y se colocan los brazos en 90°. Desde allí, se elevaban las pesas sin dejar que las manos choquen arriba.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un entrenador de mujeres revela las claves para empezar a entrenar fuerza

Un entrenador de mujeres revela las claves para empezar a entrenar fuerza

Menú saludable para fortalecer el cerebro: un plato con dos ingredientes ricos en nutrientes

Menú saludable para fortalecer el cerebro: un plato con dos ingredientes ricos en nutrientes

Por qué el huevo ayuda a bajar de peso y cuántos se pueden comer por día

Por qué el huevo ayuda a bajar de peso y cuántos se pueden comer por día

Grounding: los motivos por los que deberías caminar descalzo en diferentes etapas de tu vida

Grounding: los motivos por los que deberías caminar descalzo en diferentes etapas de tu vida

Cuánto hay que caminar por día para prevenir la diabetes, según Harvard

Cuánto hay que caminar por día para prevenir la diabetes, según Harvard

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
4

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
5

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
6

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Más Noticias
Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

¿Cuándo se sabrá si Belén, de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Comentarios