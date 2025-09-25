¿Por qué entrenar hombro y espalda para tener una cintura más pequeña?

Al hablar de ejercicios para disminuir la cintura, aparecen algunos clásicos como la plancha frontal y lateral, el russian twist y la elevación de piernas. Pero no se trata de algo que se consiga solamente con algunos movimientos intensos, porque la alimentación tiene gran parte de la responsabilidad de cómo se ve la cintura. Es importante aprender a reducir el consumo de grasas, embutidos y bebidas con gas, para que la inflamación desaparezca poco a poco.