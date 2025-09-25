¿Por qué entrenar hombro y espalda para tener una cintura más pequeña?

Formar glúteos, tener un abdomen plano y una cintura pequeña se ubican entre los principales objetivos de muchas mujeres que empiezan a entrenar. Para lograr esta última meta, una entrenadora especialista plantea algo que contradice todo lo esperable. Sostiene que, en vez de hacer ejercicios enfocados en la cintura, se deben ejercitar los músculos de la parte superior de la espalda y de los hombros.
Al hablar de ejercicios para disminuir la cintura, aparecen algunos clásicos como la plancha frontal y lateral, el russian twist y la elevación de piernas. Pero no se trata de algo que se consiga solamente con algunos movimientos intensos, porque la alimentación tiene gran parte de la responsabilidad de cómo se ve la cintura. Es importante aprender a reducir el consumo de grasas, embutidos y bebidas con gas, para que la inflamación desaparezca poco a poco.
Entrenar espalda para una cintura más pequeña
La influencer Priscila Burguete explica cómo lograr que la cintura se vea más pequeña. Se trata, literalmente, de algo que sucede con la vista más que con una disminución efectiva de los centímetros de la cintura. La entrenadora plantea generar una especie de ilusión óptica que se logra fortaleciendo los músculos del tren superior.
Burguete se especializa en ejercicios enfocados en la estética y bienestar corporal. Prepara rutinas completas para que sus alumnos tengan una forma efectiva de conseguir sus objetivos corporales. Los ejercicios que indica son para que “visualmente se vea un triángulo invertido”.
El primer ejercicio que recomienda requiere la ayuda de una máquina de gimnasio y consiste en levantar peso con los brazos bien separados del cuerpo. “Lo único que hay que hacer es porte el peso que creás y llevar la barra entre la clavícula y el pecho. Si te das cuenta, los codos no se quedan abiertos, se llevan hacia atrás. Siempre me hago grande, nunca pequeña”, explica.
Para los hombros, Burguete recomienda completar la rutina con ejercicios básicos de mancuernas que pueden añadirse al tirón para completar la rutina y tener una espalda sana, un vientre plano y una cintura marcada y fina. El press militar también sirve: se inicia con las piernas ligeramente abiertas y la espalda apoyada; se toma una mancuerna con cada mano y se colocan los brazos en 90°. Desde allí, se elevaban las pesas sin dejar que las manos choquen arriba.