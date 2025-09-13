Ejercicio "zona cero": la clave para moverte sin esfuerzo y cambiar tu salud

Qué significa moverse en "zona cero"

Para algunos, esto puede ser un paseo relajado por el barrio; para otros, una sesión de yoga suave, unos estiramientos mientras esperan que hierva el agua, o incluso dedicar un rato al jardín. Lo importante es que tu cuerpo se mantenga en una actividad muy ligera. Aunque algunos científicos aún debaten su terminología, prefiriendo hablar de "por debajo de la zona 1" o "recuperación activa", el término "zona cero" ganó popularidad por su capacidad al denominar esta esencia de la facilidad.