Para dormir mejor: la rutina de ejercicios que debemos realizar antes de domir

Para hacerlo comenzamos en la posición de cuatro miembros apoyados en el piso, con nuestras muñecas bajo nuestros hombros y nuestros pies debajo de las caderas. Allí contraemos los hombros y el abdomen. Luego estiramos y levantamos la pierna izquiera mientras elevamos el brazo derecho al mismo tiempo. Paramos cuando nuestras extremidades estén paralelas al suelo, mantenemos por dos a tres segundos y volvemos a la posición inicial para realizar lo mismo con la pierna derecha y el brazo izquierdo, lo que completaría una repetición. Realizamos 10 de estas.