Secciones
Política

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

El mandatario explicó que se aparta temporalmente del cargo para dedicarse a la campaña del frente Tucumán Primero, y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.

Miguel Acevedo quedará a cargo del Poder Ejecutivo. Miguel Acevedo quedará a cargo del Poder Ejecutivo.
Hace 1 Hs

Con el objetivo de evitar confusiones entre su rol institucional y su actividad política, el gobernador, Osvaldo Jaldo, desde mañana se tomará una licencia de 30 días en el marco de la campaña electoral. Durante este período, el vicegobernador Miguel Acevedo quedará a cargo del Poder Ejecutivo.

“No se puede gobernar y hacer política al mismo tiempo. La Constitución prevé esta posibilidad y es lo más transparente para todos”, afirmó Jaldo al explicar la medida que busca separar claramente sus funciones gubernamentales de su participación en la campaña del frente Tucumán Primero.

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

El mandatario aclaró que seguirá acompañando la campaña, pero sin utilizar recursos del Estado ni ejercer funciones públicas. “No quiero que el ciudadano crea que el gobernador está haciendo campaña desde el gobierno. Por eso, me alejo del cargo durante este mes”, remarcó.

Jaldo confirmó que retomará sus funciones el lunes 27 de octubre y que mantendrá contacto permanente con Acevedo durante su licencia. “Vamos a seguir tomando decisiones juntos, pero con total claridad institucional”.

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Manuel Courel, sobre la licencia de Jaldo: “Tenemos una oferta electoral muy fraudulenta”

Manuel Courel, sobre la licencia de Jaldo: “Tenemos una oferta electoral muy fraudulenta”

Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA

Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: "Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA"

El legislador Macome cuestionó el pedido de licencia de Jaldo para ser candidato testimonial

El legislador Macome cuestionó el pedido de licencia de Jaldo para ser "candidato testimonial"

Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios