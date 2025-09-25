“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

Con el objetivo de evitar confusiones entre su rol institucional y su actividad política, el gobernador, Osvaldo Jaldo, desde mañana se tomará una licencia de 30 días en el marco de la campaña electoral. Durante este período, el vicegobernador Miguel Acevedo quedará a cargo del Poder Ejecutivo.
“No se puede gobernar y hacer política al mismo tiempo. La Constitución prevé esta posibilidad y es lo más transparente para todos”, afirmó Jaldo al explicar la medida que busca separar claramente sus funciones gubernamentales de su participación en la campaña del frente Tucumán Primero.
El mandatario aclaró que seguirá acompañando la campaña, pero sin utilizar recursos del Estado ni ejercer funciones públicas. “No quiero que el ciudadano crea que el gobernador está haciendo campaña desde el gobierno. Por eso, me alejo del cargo durante este mes”, remarcó.
Jaldo confirmó que retomará sus funciones el lunes 27 de octubre y que mantendrá contacto permanente con Acevedo durante su licencia. “Vamos a seguir tomando decisiones juntos, pero con total claridad institucional”.