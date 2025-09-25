Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: "Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA"

Tucumán se consolida como un nuevo eje aerocomercial del Noroeste Argentino (NOA) gracias al inicio de los vuelos internacionales de la aerolínea Copa Airlines y la inminente modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo. Así lo destacó el gobernador Osvaldo Jaldo, quien celebró la llegada del primer vuelo proveniente de Panamá, que conecta a la provincia con 34 destinos internacionales.
"Estos son los primeros síntomas de que el mundo está mirando a Tucumán", afirmó Jaldo al resaltar la importancia de que una empresa de la talla de Copa Airlines haya elegido a la provincia como un nuevo punto estratégico en su red global. "Este vuelo pone a Tucumán en la vidriera mundial, en contacto con las empresas de aeronavegación más importantes del mundo. Ahora, los tucumanos podrán viajar desde Tucumán a Panamá y conectar inmediatamente con cualquier lugar del mundo. Es decir, desde Tucumán hacia el mundo", sentenció.
Además de Copa Airlines, el mandatario destacó la próxima llegada de LATAM, que conectará Tucumán con Lima, Perú, al ampliar aún más las posibilidades de conexión internacional. "Desde el mundo podrán venir a través de Copa y LATAM a Tucumán para fomentar el turismo, esa industria sin chimeneas que genera puestos de trabajo y dinamiza la economía", agregó.
Jaldo atribuyó este auge aerocomercial a la estabilidad y seguridad que ofrece la provincia. "Tucumán tiene seguridad jurídica, respeta la propiedad privada y hay paz social. Hay un gobierno que conversa con todas las instituciones, tanto privadas como del Estado a nivel municipal, provincial, nacional e internacional", explicó. "Garantizar la seguridad jurídica, la propiedad privada y la paz social nos pone en el ojo del mundo. Estas empresas están llegando porque ven a Tucumán como uno de los ejes más importantes del NOA", insistió.
Para acompañar este crecimiento, el gobernador anunció la apertura de la licitación para la remodelación y modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo. "La pista del aeropuerto de Tucumán es la más larga y con más tecnología del interior del país. Necesitábamos una refacción en la parte edilicia, que ya nos quedó chico con los vuelos de cabotaje. Con los vuelos internacionales, esta licitación es más que oportuna", concluyó Jaldo.