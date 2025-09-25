Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: "Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA"

"Estos son los primeros síntomas de que el mundo está mirando a Tucumán", afirmó Jaldo al resaltar la importancia de que una empresa de la talla de Copa Airlines haya elegido a la provincia como un nuevo punto estratégico en su red global. "Este vuelo pone a Tucumán en la vidriera mundial, en contacto con las empresas de aeronavegación más importantes del mundo. Ahora, los tucumanos podrán viajar desde Tucumán a Panamá y conectar inmediatamente con cualquier lugar del mundo. Es decir, desde Tucumán hacia el mundo", sentenció.