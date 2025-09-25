Secciones
Política

Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: "Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA"

Habrá tres vuelos semanales, que conectarán con más de 80 destinos en todo el mundo.

Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA
Hace 1 Hs

Tucumán se consolida como un nuevo eje aerocomercial del Noroeste Argentino (NOA) gracias al inicio de los vuelos internacionales de la aerolínea Copa Airlines y la inminente modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo. Así lo destacó el gobernador Osvaldo Jaldo, quien celebró la llegada del primer vuelo proveniente de Panamá, que conecta a la provincia con 34 destinos internacionales.

"Estos son los primeros síntomas de que el mundo está mirando a Tucumán", afirmó Jaldo al resaltar la importancia de que una empresa de la talla de Copa Airlines haya elegido a la provincia como un nuevo punto estratégico en su red global. "Este vuelo pone a Tucumán en la vidriera mundial, en contacto con las empresas de aeronavegación más importantes del mundo. Ahora, los tucumanos podrán viajar desde Tucumán a Panamá y conectar inmediatamente con cualquier lugar del mundo. Es decir, desde Tucumán hacia el mundo", sentenció.

Además de Copa Airlines, el mandatario destacó la próxima llegada de LATAM, que conectará Tucumán con Lima, Perú, al ampliar aún más las posibilidades de conexión internacional. "Desde el mundo podrán venir a través de Copa y LATAM a Tucumán para fomentar el turismo, esa industria sin chimeneas que genera puestos de trabajo y dinamiza la economía", agregó.

Jaldo atribuyó este auge aerocomercial a la estabilidad y seguridad que ofrece la provincia. "Tucumán tiene seguridad jurídica, respeta la propiedad privada y hay paz social. Hay un gobierno que conversa con todas las instituciones, tanto privadas como del Estado a nivel municipal, provincial, nacional e internacional", explicó. "Garantizar la seguridad jurídica, la propiedad privada y la paz social nos pone en el ojo del mundo. Estas empresas están llegando porque ven a Tucumán como uno de los ejes más importantes del NOA", insistió.

Para acompañar este crecimiento, el gobernador anunció la apertura de la licitación para la remodelación y modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo. "La pista del aeropuerto de Tucumán es la más larga y con más tecnología del interior del país. Necesitábamos una refacción en la parte edilicia, que ya nos quedó chico con los vuelos de cabotaje. Con los vuelos internacionales, esta licitación es más que oportuna", concluyó Jaldo.

Temas TucumánAeropuerto Internacional Benjamín MatienzoOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

La Provincia dará apoyo financiero por $300 millones para cooperativas

La Provincia dará apoyo financiero por $300 millones para cooperativas

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Javier Milei concluye hoy su gira en EEUU con respaldo financiero y una reunión con Netanyahu

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Comentarios