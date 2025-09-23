Salud cardíaca: cuántos huevos comer por día y por semana para evitar colesterol alto

¿Cuántos huevos se pueden comer por día?

En principio, se señala que un adulto puede consumir hasta dos porciones de huevo por día y un niño, una. Pero el Instituto de Estudios del Huevo de España señala que no es adecuado hacer recomendaciones de consumo de un alimento concreto, sino más bien seguir una dieta equilibrada. Para ello se toma en cuenta la Dieta Mediterránea, que sugiere entre dos y tres raciones de proteína al día. Aquí pueden incluirse carnes, pescado e incluso huevo.