Salud cardíaca: cuántos huevos comer por día y por semana para evitar colesterol alto

Desde hace años hay una idea que liga directamente los huevos con los niveles elevados de colesterol en sangre. Aunque esa idea fue derribada por los especialistas de la salud, es útil saber cuáles son los límites al consumir este tipo de alimentos, así como también, saber que consumirlos a diario puede no tener consecuencias negativas para la salud cardíaca.
El huevo es un alimento que contiene una de las proteínas de mejor calidad, es decir, las que más se asemejan a lo que nuestro organismo necesita y por eso son tan saludables. También contiene aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede generar por sí solo pero que necesita y que debemos incorporar mediante la alimentación.
Respecto a la salud cardiovascular, el huevo contiene lípidos que son ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que benefician al corazón. Tiene antioxidantes y todas las vitaminas –excepto la C–.
¿Cuántos huevos se pueden comer por día?
En principio, se señala que un adulto puede consumir hasta dos porciones de huevo por día y un niño, una. Pero el Instituto de Estudios del Huevo de España señala que no es adecuado hacer recomendaciones de consumo de un alimento concreto, sino más bien seguir una dieta equilibrada. Para ello se toma en cuenta la Dieta Mediterránea, que sugiere entre dos y tres raciones de proteína al día. Aquí pueden incluirse carnes, pescado e incluso huevo.
Pero la cantidad puede variar según las condiciones de vida y de salud de cada persona. Por ejemplo, una persona vegetariana necesitará consumir una mayor proporción de huevos si no puede incorporar las proteínas mediante la carne, o encontrar los reemplazos adecuados. Por eso, un especialista debe analizar cada caso para recomendar en qué cantidades consumir cada alimento para evitar deficiencias de nutrientes.
En paralelo, si se habla de un período de tiempo más extenso, como una semana, se puede indicar que hasta siete huevos es una ración aceptable. Esta cantidad aplica únicamente a personas que no tengan problemas de colesterol elevado, enfermedades cardiovasculares, diabetes u otros factores de riesgo. Para ellos, es recomendable reducir la ingesta a tres a cuatro huevos por semana.
¿El huevo contiene colesterol?
El Instituto de Estudios del Huevo señala que la tradición médica indicó durante años la reducción generalista del consumo de huevo por su contenido de colesterol. Pero el colesterol es necesario para la vida y, por ejemplo, para el desarrollo del embrión en las etapas de embarazo.
Pero estudios recientes demostraron que el consumo de huevos no eleva el riesgo cardiovascular en personas sanas. “Aporta fosfolípidos y grasas insaturadas en su composición, junto a algunas vitaminas y antioxidantes que favorecen la prevención de la arterioesclerosis”, indica el organismo especializado. Así, al momento de medir las raciones de huevo que se pueden consumir, es más importante conocer el estado de salud de la persona que instalar arbitrariamente un límite.