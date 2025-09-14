Cómo el cerebro puede impactar en la salud del corazón

- Yo creo que sí, pero todavía necesitamos más datos para probarlo. Lo que sabemos hasta ahora es esto: hay un pequeño cerebro en el corazón. Hay más de 40.000 neurotrasmisores, neuronas que están operando en el corazón por sí mismas, independientemente del cerebro. Hay mucha investigación que se está haciendo para comprender las diferentes partes de ese pequeño cerebro. Hay historias anecdóticas de pacientes a los que se les hizo trasplante cardíaco y les cambió el comportamiento o la manera de pensar, o incluso la sabiduría algunas veces. No es algo que se pueda generalizar; hay casos de personas que por ejemplo nunca había escrito en su vida, reciben el corazón de un escritor y súbitamente desarrolla un interés y una urgencia por escribir. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el corazón de un músico.