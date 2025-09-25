Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Desarrollo y Coherencia, arremetió contra la política económica del gobierno de Javier Milei, por el tema de las retenciones al calificarla de "albertismo blue" y acusó al oficialismo de "tomar de tontos" a los ciudadanos.
En una entrevista en el programa A Dos Voces de TN, Pagano criticó la eliminación de retenciones al campo, la comparó con medidas implementadas durante el gobierno de Alberto Fernández y denunció un acuerdo "trucho" con un reducido grupo de grandes empresas.
"Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue. Albertismo en su versión barata. Es un Guzmán de corto plazo", sentenció Pagano, al recordar la quita temporal de retenciones en 2020.
Además, Pagano argumentó que la situación actual es aún más desfavorable para las pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial. "Estaba todo arreglado en una mesa con cinco empresas grandes. Esto es una truchada", enfatizó.
"El mercado no reacciona por una foto"
La diputada también se refirió al apoyo de Estados Unidos y lo relativizó. “Se apuraron a una foto con Trump. El mercado no reacciona por una foto, reacciona por una cadena de consecuencias”. También advirtió que las negociaciones de deuda o swaps internacionales no pueden hacerse sin control parlamentario. “Toda discusión que tenga que ver con el largo plazo tiene que pasar por el Congreso. El garante de estas decisiones es el Congreso”, insistió.
Además, Pagano habló sobre la ley de discapacidad y el incumplimiento del Ejecutivo en su implementación. Confirmó que su bloque presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, al considerar que no está cumpliendo con sus deberes constitucionales.
También respondió a las denuncias en su contra vinculadas al caso Andis y a los audios que involucraron a funcionarios cercanos al Presidente. “Se me denunció públicamente en un abuso absoluto de autoridad. No estoy imputada, mi pareja tampoco. Los daños de señalar a una persona son altos”, afirmó.