Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

"El mercado no reacciona por una foto"

La diputada también se refirió al apoyo de Estados Unidos y lo relativizó. “Se apuraron a una foto con Trump. El mercado no reacciona por una foto, reacciona por una cadena de consecuencias”. También advirtió que las negociaciones de deuda o swaps internacionales no pueden hacerse sin control parlamentario. “Toda discusión que tenga que ver con el largo plazo tiene que pasar por el Congreso. El garante de estas decisiones es el Congreso”, insistió.